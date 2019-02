Minister Lies: Glyphosat-Verbot bleibt

Dorste – Klare Kante: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte beim Landvolktag des Kreisbauernverbandes Northeim-Osterode, dass das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat verboten bleiben wird.

„Von einem toten Pferd sollte man absteigen“, wählte er einen drastischen Vergleich in der übervollen Festhalle Dorste.

Stattdessen plädierte er nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, um das Totalherbizids zu ersetzen. Es gilt als krebserregend und wird für das Sterben von Arten in der Agrarlandschaft verantwortlich gemacht. Weil es so billig sei, habe der Markt keine Alternativen entwickelt.

Zuvor hatte Kreislandwirt Markus Melzer (Ahlshausen) den Minister mit einem sechs Punkte umfassenden Forderungskatalog konfrontiert, zu dem die Kritik am Glyphosat-Verbot gehört. Melzer machte sie an der Bewirtschaftung von Hanglagen fest. Der Einsatz von Glyphosat schütze vor Erosion, weil die Flächen in den Berglagen vor der Aussaat nicht mehr mechanisch bearbeitet werden müssten, um das Unkraut zu beseitigen.

Angesichts dessen, dass zwei Stromtrassen vom Norden in den Süden durch die Region geplant sind, kritisierte er die Breite der Trassen von 30 Meter als viel zu groß. Die Landwirte forderten stattdessen schonendere Verlegungsverfahren, bei denen die Trassen auf zwei Meter beschränkt werden könnten. Außerdem fordern die Betriebe regelmäßige Ausgleichszahlungen für die Beeinträchtigungen ihrer Flächen.

Lies stellte sich hinter die Forderung nach einem „fairen Ausgleich“, sagte aber ganz deutlich: „Es gibt keine anderen Verlegetechniken.“ Alles andere sei Sand in die Augen streuen. Der Ausstieg aus Kernkraft und Kohle funktioniere nur über die Gewinnung regenerativer Energien. Es wird seinen Worten zufolge also bei den 30 Metern bleiben.

Weitere Forderungen von Melzer waren die Möglichkeit des Weiterbetriebs von Biogasanlagen nach dem Auslaufen der 20-jährigen Förderung sowie der Neubau von Anlagen. Der Maisanbau sei in der Region kein Problem. Die Gärreste würden gerne als Dünger verwendet.

Lies nahm die Anregung auf und sagte mit Blick auf andere Landesteile in Niedersachsen, in denen der Maisanbau eine dominante Rolle spielt: „Wir brauchen eine differenzierte Betrachtungsweise.“

Harsch kritisierte Melzer die mit der letzten Düngeverordnung stark angewachsene Bürokratie, unter anderen mit Nährstoffbedarfsberechnungen und Dokumentationen. Betriebe seien schon vorzeitig aufgegeben worden, weil sich die Eigentümer dieser Bürokratie nicht mehr aussetzen wollten.

Lies pflichtete bei: „Die roten Gebiete sehe ich woanders. Das nehme ich mit nach Hannover“, sagte er mit Blick auf die Intensivhaltung von Tieren im Nordwesten Niedersachsens.

Als zunehmend unwirtschaftlich bezeichnete der Kreislandwirt die Bewirtschaftung des Grünlandes, weil die Tierhaltung immer weiter zurückgehe.

Der Minister sagte, zwar sei die Aufstallung bei der Tierhaltung ökonomischer, aber Grünland ökologischer. „Wir müssen Perspektiven für die Weidewirtschaft schaffen.“ Zur Problematik des Wolfs bei Weidetieren, unterstrich er, dass dort gehandelt werde, wo Bedarf bestehe.

Die Landwirte dürften mit den durch die mehr werdenden Gänse verursachten Schäden im Bereich des Leinerückhaltebeckens wie bei Stöckheim und Drüber nicht alleine gelassen, lautete die letzte Forderung des Sechs-Punkte-Pakets. „Die Gänse fressen alles ab und was die Tiere stehen lassen, treten sie platt.“

Auch mit diesem Punkt traf der Kreislandwirt auf Verständnis bei dem Minister. „Wir brauchen ein Programm, mit dem Entschädigungen gewährleistet werden.“

Beide Seiten zeigten den Willen zur Kooperation. Die stellvertretende Vorsitzende der Landfrauen Osterode, Ulrike Schridde, überreichte dem Minister als Zeichen des Willens zur Gemeinsamkeit einen übergroßen Kochlöffel. zhp

Betriebe fordern Ausgleichszahlung

Düngeverordnung war Thema