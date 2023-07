Kreis-Sparkasse Northeim rüstet im Kampf gegen Automaten-Sprenger auf

Mit Farbe gegen Geldräuber

+ © Konstanbtin Mennecke Bild der Verwüstung: 2017 wurde der Geldautomat in der damaligen Kreis-Sparkassenfiliale in Lindau in der Nacht zum Karfreitag mit eingeleitetem Gas und einem Fernzünder gesprengt. Dabei wurde die gesamte Geschäftsstelle schwer beschädigt. Archi © Konstanbtin Mennecke

Die Kreis-Sparkasse Northeim (KSN) verstärkt ihre Sicherheitsvorkehrungen bei Geldautomaten zum Schutz gegen kriminelle Anschläge, die in den vergangenen Jahren bundesweit stark zugenommen haben.

Northeim – Auch im Landkreis Northeim gab es schon mehrere solcher Sprengungen, darunter im Juni 2021 in Kalefeld (KSN) mit über 80.000 Euro Sachschaden, im Oktober 2020 in Sudheim (VR-Bank Mitte) mit 100 000 Euro Sachschaden und erbeutetem Geld oder im April 2017 in Lindau (KSN) mit 100.000 Euro Sachschaden und erbeutetem Geld.

Auch im Raum Göttingen waren die laut Polizei oft aus den Niederlanden heraus agierenden Banden am Werk: 2021 und 2022 gab es dort sechs Automatensprengungen mit hohen Sachschäden, teilweise gelangten die Täter auch hier an die Geldkassetten.

Die Kreis-Sparkasse Northeim, betreibt nach eigenen Angaben 30 Geldautomaten und hat daran teils auch schon die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, wie es auf HNA-Anfrage heißt. Jetzt rüstet sie noch mehr auf.

„Im Zuge der vermehrten Automatensprengungen haben wir die Geldautomatensicherheit besonders im Blick. In diesem Jahr investieren wir hierfür einen mittleren sechsstelligen Betrag“, betont KSN-Vorstandsvorsitzende Ute Assmann.

Im Zuge einer bundesweiten Präventionsoffensive sei für die Geldautomaten in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt zudem eine Risikoanalyse erstellt worden. Daraus hätten sich für die jeweiligen Standorte der KSN-Geldautomaten Erkenntnisse für geeignete Sicherungsmaßnahmen ergeben.

„Dabei gibt es nicht die eine richtige Sicherheitslösung. Entscheidend ist ein abgestimmter Mix aus verschiedenen Sicherungsmaßnahmen, die zum jeweiligen Standort passen müssen“, ergänzt KSN-Vorstand Bernd Sommer. Ziel sei immer, eine größtmögliche Sicherheit für Mitarbeiter, Kunden und Mieter zu erreichen.

Laut Sommer sind bereits und werden noch in Abhängigkeit von den Ergebnissen dieser Risikoanalyse in der Kreis-Sparkasse Northeim hauptsächlich Einfärbe-Systeme in die Automaten eingebaut, die das Bargeld in den Kassetten einfärben und unbrauchbar machen. Daneben kämen oft parallel auch noch Anti-Gas-Systeme, die eingeleitetes Gas neutralisieren, Vernebelungstechniken und weitere Sicherungssysteme zum Einsatz.

Weitere Sicherungsmaßnahme: Seit Jahresanfang sind die Selbstbedienungsbereiche mit Geldautomaten nachts zwischen 22 und 6 Uhr geschlossen. Das mag zwar Täter nicht davon abhalten, bis zum Geldautomaten vorzudringen, allerdings kostet das die kriminellen Sprengbanden kostbare Zeit.

Alle vorgenommenen sichtbaren und auch unsichtbaren Präventionsmaßnahmen hätten zum Ziel, die Sprengungen nachhaltig zu reduzieren und vor allem auch Tatanreize zu vermeiden, heißt es vom KSN-Vorstand weiter.

Dies geschehe durch das gezielte Zusammenwirken von baulichen, mechanischen, elektronischen und organisatorischen Maßnahmen. Sommer: „So hoffen wir, dass wir künftig Sprengungen bei uns verhindern können.“

Die Volksbank Solling, die in ihrem Zuständigkeitsbereich fünf Geldautomaten betreibt, wollte zur Sicherung der Automaten auf HNA-Anfrage nichts sagen. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zu so einem so hochsensiblen Themenbereich keine Auskünfte erteilen“, heißt es lapidar von der Pressesprecherin. (Axel Gödecke)