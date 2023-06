Mitte Oktober solls losgehen - Zeitplan für Bauarbeiten am Münsterplatz – Ende Anfang 2026

Von: Olaf Weiss

Teilen

Der Northeimer Münsterplatz: Vier Monate vor Beginn der geplanten Kanalbau- und Umgestaltungsarbeiten. © Olaf Weiss

Northeim – Mitte Oktober soll es losgehen: Dann, so gab der in der Northeimer Stadtverwaltung für die Innenstadtsanierung zuständige Andreas Krause-Hedenus in der jüngsten Sitzung des Sanierungsbeirats bekannt, sollen die Bauarbeiten am Northeimer Münsterplatz beginnen.

Erster Bauabschnitt werde der Bereich vor dem Südausgang des City-Centers bis zum eigentlichen Münsterplatz sein. Begonnen wird nach seinen Worten mit den Kanalbauarbeiten und der Erneuerung der Versorgungsleitungen der Stadtwerke. Wenn diese abgeschlossen sind, soll etwa drei Monate später dort mit der neuen Oberflächengestaltung – also der Pflasterung – begonnen werden.

Insgesamt sind der Münsterplatz und die Straße Am Münster (von der Medenheimer Straße bis zur Kurzen Straße) in neun Bauabschnitte eingeteilt worden, die nach und nach abgearbeitet werden. Die Bauarbeiten sollen im Januar 2026 enden. Letzter Bauabschnitt ist der Bereich Am Münster von der Zentrale der Kreis-Sparkasse Northeim bis zur Kurzen Straße.

Geeinigt hat sich die Stadt mit der Kreis-Sparkasse über den Bereich vor dem Haupteingang der KSN-Zentrale. Die städtische Straßenfläche reicht dort nicht bis an die Hauswand, sondern ein Streifen ist dort KSN-Fläche. Auch dieser werde neu gepflastert wie die übrige Straße. Die KSN übernehme die entsprechenden Kosten.

Auf Wunsch der KSN werde lediglich im Einfahrtsbereich des Parkplatzes der Kreis-Sparkasse die Pflasterung um 90 Grad gedreht, um die Einfahrt hervorzuheben.

Krause-Hedenus hofft, dass die Ausschreibung für die Tiefbaubauarbeiten und die Neugestaltung des Platzes bis zum Ende der Woche veröffentlicht sind. Die Ausschreibungsunterlagen haben nach seinen Worten einen Umfang von rund 830 Seiten.

Die Ausschreibung sollte eigentlich bereits in der vergangenen Woche erfolgt sein, erläuterte er. Nach Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes seien nun aber noch einige kleine Ergänzungen notwendig.

Die Auftragserteilung soll im September erfolgen.

Die Umgestaltung des Münsterplatzes, über die jahrelang debattiert worden ist, soll nach bisherigen Schätzungen 7,4 Millionen Euro kosten, von denen nach Ratsbeschluss die Stadt selbst maximal 2,4 Millionen Euro tragen soll. Die übrigen fünf Millionen Euro sollen aus Städtebaufördermitteln des Bundes kommen.

Stadt stellt Pläne vor

Details der Umgestaltung des Münsterplatzes und zu den Bauarbeiten will die Stadt Northeim in einer öffentlichen Veranstaltung vorstellen. Dazu lädt sie für Dienstag, 20. Juni, ab 18 Uhr in die Stadthalle ein.



Dann soll es neben den einzelnen Bauabschnitten und dem Zeitplan für die Arbeiten auch um den Kanalbau, die notwendigen neuen Hausanschlüsse und das Bewässerungskonzept für die Bäume auf dem Platz gehen.

Von Olaf Weiss