5611 Teilnehmer am Zeltlager in 30 Jahren

Von: Rosemarie Gerhardy

Beim Zelten auf einer großen Wiese an der Ilme hatten die Teilnehmer und Betreuer des Zeltlagers 2022 viel Spaß. Auch in den Coronajahren 2020 und 2021 fanden – mit Auflagen – Zeltlager statt. © KirchengemeinDe Leine-Weper

Das Zeltlager in Hullersen begann 1994 als „kleine Idee“. Doch an dieser Idee fanden immer mehr Gefallen, so dass in diesem Sommer bereits zum 30. Mal die Zelte an der Ilme aufgeschlagen werden.

Hullersen – „Es war eine kleine Sommeridee“, berichtet Pastor Matthias Lüskow aus Moringen, von den Anfängen des Zeltlagers der Kirchengemeinde Leine-Weper in Hullersen 1994. Damals war Pastor Dirk Grundmann mit 30 Kindern und 20 Eltern zu einem ersten Zeltlager auf die 10 000 Quadratmeter große Wiese an der Ilme in Hullersen aufgebrochen.

Gemeinschaftsgefühl erleben: Abends trafen sich die Teilnehmer des Zeltlagers 2021 hier am Lagerfeuer. © Matthias Lüskow

In diesem Jahr kann nun der 30. Zeltlager-Sommer gefeiert werden. Vom 7. bis 14. Juli findet das erste und vom 16. bis 23. Juli das zweite Zeltlager statt.

Für alle Interessierte wird anlässlich des 30. Bestehens eine Art „Offener Nachmittag“ angeboten. Los geht es mit einem Gottesdienst am 9. Juli um 15 Uhr. Anschließend gibt es ein gemeinsames Buffet. Dafür sind noch Kuchen- und Salatspenden erwünscht, so Lüskow.

Seit 1994 gab es fast in jedem Jahr zwei Zeltlager, nur 1995, 2020 und 2021 gab es jeweils nur eins. Die Kirchengemeinde Leine-Weper hat damit bis 2022 53 Zeltlager mit insgesamt 5611 Teilnehmern veranstaltet, berichtet Lüskow. Über die Zeit wurde das Angebot und auch die Ausstattung immer mehr erweitert. Heute gehören vier Lkw-Anhänger mit Material zur Ausstattung, zudem gibt es ein großes Festzelt, in dem Freizeitaktivitäten stattfinden können. Ein professioneller Koch sorgt für die Verpflegung. Die Unterbringung erfolgt in fünf „Dörfern“ à jeweils etwa 20 Kindern, die eigene Zelte mitbringen, und Betreuern. Die Duschen können im Sportheim Hullersen genutzt werden. Dixi-Klos stehen zur Verfügung.

Früher sei Zelten noch vielen Kindern ganz vertraut gewesen, so Lüskow, aber heute beginne da schon oft das Abenteuer. Weitere folgen im vielseitigen Programm.

Ein besonderes Highlight war der Besuch des Landesbischofs Ralf Meister 2017 beim Zeltlager zum 500-jährigen Reformationsjubiläum.

Doch in diesem Jahr gab es noch ein anderes wichtiges Ereignis, berichtet Lüskow. Als die Zeltlager 2017 abgebaut waren, überflutete erstmals ein Sommerhochwasser die gesamte Wiese. Seitdem stehe das Thema Hochwasserschutz auf der Tagesordnung. Der Pegelmesser der Ilme in Markoldendorf sei über das Internet abrufbar und diene nun der täglichen Kontrolle.

Jedes Zeltlager, das in der Natur stattfindet, sei Gefahren ausgesetzt, die im Zuge des Klimawandels zunehmen. Dazu gehörten auch Sommergewitter und Stürme. Dennoch möchte laut Lüskow niemand auf die Zeltlager verzichten. Stattdessen gelte es, mögliche Wetterwarnungen ernst zu nehmen. Als Schutzraum stehe den Teilnehmern des Zeltlagers die große Dorfkirche in Hullersen zur Verfügung.

Das erste Zeltlager wird traditionell von Kindern aus dem Bereich Moringen besucht.

Die Teilnehmer des zweiten kommen aus verschiedenen Gemeinden aus Moringen, aus Hardegsen und sogar aus Brockum im Landkreis Diepholz.

In beiden Zeltlagern sind noch Plätze frei für kurzentschlossene Kinder zwischen 9 und 14 Jahren.

Alle Infos auf leine-weper.de