Achtjähriger auf der Überholspur

Ben Falke aus Nienhagen ist im Rundstrecken-Kart-Sport unterwegs

+ © Rosemarie Gerhardy Ben Falke hat ein besonderes Hobby: Er fährt leistungsorientierte Kart-Rennen. Erste Trophäen konnte der Achtjährige schon gewinnen. © Rosemarie Gerhardy

Der achtjährige Ben Falke aus Nienhagen hat einen besonderen Traum: Er möchte einmal die Formel 1 fahren. Sebastian Vettel ist sein großes Vorbild.

Nienhagen –Im vergangenen Jahr hat Ben, der die Moringer Löwenzahnschule besucht, erstmals am ADAC Rundstrecken Einsteiger Cup mit seinem Kart teilgenommen. Er war mit seinen damals sieben Jahren der jüngste Rundstreckenfahrer Deutschlands, berichtet sein Vater Tim Falke. Und auch in dieser Saison gehört Ben zu den jüngsten Fahrern. Denn in seiner Klasse dürfen Fahrer bis 13 Jahre antreten.

Nachdem der Start bei den ersten Rennen 2022 noch etwas holprig war, konnte Ben nun schon erste Erfolge verbuchen, so ist er beim Bundesendlauf in Ampfing auf den 5. Platz gefahren. In Rathenow hat er kürzlich in der Gesamtwertung den zweiten Platz belegt. Er freut sich, dass er sich von Mal zu Mal verbessert hat. „Man muss eine saubere Linie fahren“, erklärt er. Das übt er nicht nur auf der Strecke, sondern auch in voller Fahrerausrüstung am Formel-1-Simulator im heimischen Kinderzimmer.

Ben ist über seinen Vater zum Kartfahren gekommen, der selbst auch zahlreiche Pokale in seiner Jugend einfahren konnte und nun alle technischen Aufgaben übernimmt. Seine Mutter Sabrina Falke hingegen kümmert sich um die organisatorischen Angelegenheiten. Es sei ein Familienprojekt, an dem alle Spaß hätten. Das sei die Grundvoraussetzung, denn das Hobby würde einiges an Zeit und Geld einfordern.

Schon mit drei Jahren hat Ben mit einem Elektrokart erste Runden in der Feldmark gedreht. Mit diesem Fahrzeug ist nun die vierjährige Schwester unterwegs. Ab 2021 ist Ben auf ein Kinderkart umgestiegen und ist zunächst um Hütchen herumgefahren. Seit vergangenem Jahr hat er nun ein richtiges Kart, das sein Vater auf Bens Körpergröße (1,33 Meter) angepasst hat. Zudem gibt es ein Ersatzkart. Mit 6,5 PS motorisiert, kann er bis zu 84 km/h schnell fahren. Doch bei einem Rennen bekommen die Fahrer ihre Motoren zugelost, die dann ins eigene Chassis eingebaut werden, damit es fair sei, berichtet Tim Falke. Außerdem müsste Ben immer noch Gewichte an das Kart montiert bekommen, da in seiner Klasse ein Mindestgewicht von 125 Kilo für Kart mit Fahrer vorgesehen ist. Erforderlich für eine Rennteilnahme ist zudem noch eine Fahrerlizenz.

Bei Kartsport gehe es ähnlich zu wie bei den großen Formel-1-Rennen, berichtet Tim Falke, es gebe ein Zeittraining, ein Qualifying, und auch hier sei die Poleposition beim Start sehr begehrt.

Bevor es auf die Rennstrecke gehe, würden aber auch die Karts genau auf technische Sicherheit überprüft und auch die Sicherheitsausrüstung der Fahrer würde gecheckt. Integralhelm, Overall, Handschuhe, Kartschuhe, Sicherheitsweste und Halskrause müssen genau den Vorgaben entsprechen. Pro Rennen werden dann rund 13 bis 15 Kilometer, je nach Strecke, zurückgelegt. „Vor dem Rennen bin ich immer voll nervös“, so Ben, denn er wolle immer einen guten Start hinlegen. Doch nach ein paar Runden sei die Nervosität dann verflogen und er sei ganz auf das Rennen konzentriert. Auch wenn das Fahren durchaus anstrengend sei, würde er hinterher immer noch mit seinen Freunden aus der Kartszene rumtoben oder Fahrradfahren.

Bens Ziel für dieses Jahr ist es, möglichst noch einen Sieg einzufahren und auf jeden Fall noch einmal auf das Podium zu kommen. In der Gesamtwertung möchte er gern im vorderen Mittelfeld die Saison abschließen. Das nächste Rennen findet am 26. August in Faßberg statt, da möchte Ben wieder angreifen. Weitere Rennen stehen im Oktober unter anderem in Reinstedt und Oschersleben an. Da ist die Familie jedes Wochenende unterwegs

Ganz günstig ist der leistungsorientierte Rundstrecken-Kartsport nicht. Allein die Grundausrüstung mit einem Kart und Schutzkleidung schlägt mit rund 10 000 Euro zu Buche. Bei jedem Rennen fallen nochmals rund 500 bis 600 Euro für Nenngebühren und Motorpauschale an. „Wir hoffen immer, dass nichts kaputt geht“, so Tim Falke. Die Familie möchte gern das Talent ihres Sohnes weiter fördern und würde sich über Sponsoren freuen. „Bei der bislang gezeigten Leistungskurve hat er hat großes Potenzial für die Zukunft.“