Betrunkener Mann aus Moringen verursacht Unfall und flüchtet

Von: Niko Mönkemeyer

Teilen

Symbolbild © Carsten Rehder /dpa

Auf ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht muss sich ein 59-jähriger Moringer einstellen.

Lutterbeck – Laut Polizei hatte der Mann betrunken am Streuer seines Wagens gesessen, als er am frühen Freitagabend auf der Ortsdurchfahrt in Lutterbeck einen Unfall verursachte. Sein Wagen stieß gegen den Anhänger eines VW-Bullis, der von einem 24-jährigen Northeimer gesteuert wurde.

Der 59-Jährige verließ unmittelbar nach dem Zusammenstoß die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, konnte später aber von der Polizei ermittelt werden.

Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und beschlagnahmten den Führerschein. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit 6500 Euro. (Niko Mönkemeyer)