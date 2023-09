Botschafter für eine soziale Welt

Von: Roland Schrader

Zum Abschluss gab es ein gemeinsames Foto der Schüler zusammen mit ihren Lehrerinnen und Anja Belz

Für eine gemeinsame Welt mit gleichen Chancen haben sich jetzt die Schüler der Klasse 10G2 der Kooperativen Gesamtschule Moringen (KGS) eingesetzt. Zusammen mit Schülern aus Tansania zeigten sie am Donnerstagabend ein sozialkritisches Theaterstück, das sie in den vier Tagen zuvor gemeinsam einstudiert hatten.

Moringen –Das Stück, das ohne Worte auskommt, handelt von einem jungen Mann, der aufgrund von Armut seine Familie auf dem Land verlassen muss und in die Stadt zieht, um Geld zu verdienen.

Die sechs Jugendlichen und jungen Erwachsenen bilden eine von mehreren Gruppen, die mit der Kinder-Kultur-Karawane nach Deutschland gekommen sind, informierte Anja Belz vom Entwicklungspolitischen Informationszentrum Göttingen (EPIZ). Sie sind Botschafter für die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO und wollen darauf aufmerksam machen, dass es globale Schieflagen gibt, die alle etwas angehen. Moringen war das erste von sechs Projekten an Schulen, die die Gruppe während ihres achtwöchigen Aufenthalts absolviere. „Wir sind dankbar, dass wir das Projekt mit der Klasse machen konnten“, sagte Meike Grebe, die zusammen mit Alexandra Fiedler die Bilingual-Klasse leitet. „Die Schüler sind in der Woche über sich hinausgewachsen“, bemerkte sie. Vor den Sommerferien habe ihre Klasse sich mit den Zielen auseinandergesetzt, Ankündigungsplakate gestaltet und Flyer erstellt. „Die Klasse ist sehr offen, für das, was auf der Welt passiert und empatisch“. Grebe: „Das Miteinander während der Proben war von Tag zu Tag herzlicher“. „Wir werden mit zwei unterschiedlichen Gefühlen nach Hause gehen: fasziniert von euren Darbietungen und nachdenklich. Vielleicht gelingt es uns, dankbar zu sein, dass es uns so gut geht“, sagte die kommissarische Schulleiterin Melanie Wedrins.

Nicht nur ernst: Es gab auch humorvolle Szenen. © Schrader, Roland