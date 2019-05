BUND kritisiert Blühwiesen-Aktionen

Moringen/Northeim – In einem offenen Brief kritisiert die BUND-Kreisgruppe Northeim nun „Landwirt Bernd Bundstein und andere Blühwiesenaktivisten“.

Der Moringer stellte kürzlich sein Projekt vor, in Zusammenarbeit mit der Löwenzahnschule eine Wildblumenwiese anzulegen (HNA berichtete).

„Es mag vielleicht gut gemeint sein, medienwirksam auf Restagrarflächen, im Rahmen von Aussaatfesten, mit Kindern Blühecken anzulegen. Und sicherlich ist jede blühende Pflanze besser als keine“, schreibt Jürgen Beisiegel, Mitglied der BUND-Kreisgruppe Northeim. Doch es bestehe die Gefahr der Vereinfachung des Problems in der Öffentlichkeit nach dem Motto: Hier und da eine Blümchenwiese und schon haben wir das Insektensterben im Griff.

Dass die intensive Übernutzung landwirtschaftlicher Flächen ein wesentlicher Faktor für den Rückgang der Biodiversität darstelle, sei unter Wissenschaftlern inzwischen unbestritten, so Beisiegel weiter. „Glaubwürdig werden Anleger von Blühstreifen erst, wenn sie die ursächlichen Zusammenhänge des Biodiversitätsverlustes erkennen und sich bemühen, ihr Wirtschaften insgesamt auf eine wirkliche natur- und umweltfreundliche Produktion umzustellen“, so der BUND-Aktivist.

Bernd Bundstein kann die Kritik an seinem Projekt nicht nachvollziehen. „Ich habe das Gefühl, es geht hier nur darum, ein gewisses Feindbild aufrecht zu erhalten“, erklärt der Moringer auf HNA-Nachfrage. Vergangenes Jahr habe sich der BUND noch an seiner Aktion finanziell beteiligt. Nicht nur, dass man seine Einladung zur Vorstellung des Projektes für die Wildblumenwiese in diesem Jahr nicht angenommen habe: „Ich habe erst gar keine Antwort vom BUND bekommen“, ärgert sich der Moringer.

Auch für die Kritik an der „medienwirksamen“ Präsentation des Vorhabens fehle ihm Verständnis. „Um möglichst viele Beteiligte für so eine Aktion zu gewinnen, sind die Medien doch die beste Möglichkeit, um über ein derartiges Vorhaben zu informieren“, so Bundstein.

