Kirchengemeinde, Rewe und Mietwagen-Service ermöglichen Angebot für Senioren in Moringen

Von: Roland Schrader

Das Einkaufstaxi fährt ab sofort in Moringen wieder: Hier sind (von links) Laura Opitz, Herbert Nüske, Andi Weber und Mathias Lüskow zu sehen. © Roland Schrader

Die evangelische Trinitaits-Kirchengemeinde Leine-Weper in Moringen hat das beliebte Einkaufstaxi wieder aufleben lassen.

Moringen – Ab sofort können Senioren aus dem Stadtgebiet wieder mit dem Taxi nach Moringen zum Rewe fahren und werden anschließend wieder nach Hause gebracht. „Mehrmals haben mich Interessierte angesprochen“, sagte Pastor Lüskow, der die Initiative übernahm. Er kontaktierte die Partner des damaligen Einkaufstaxis, das während Corona zum Erliegen kam. „Während der Pandemie durfte nur eine Person befördert werden, was sich von den Kosten nicht darstellen ließ“, so Lüskow.

Das Einkaufstaxi für Senioren, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, bietet die Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit dem Rewe-Markt Moringen und dem Mietwagen-Service Nienstedt an jedem Freitag an. Für 4 Euro Eigenanteil können die Senioren aus der Kernstadt von der eignen Haustür zum Rewe und zurückfahren.

Auch die Senioren aus folgenden Ortschaften können das Einkaufstaxi einmal im Monat für 5 Euro nutzen: Aus Lutterbeck/Oldenrode am 1. Freitag im Monat; aus Nienhagen/Weper am 2. Freitag sowie aus Großenrode/Schnedinghausen am 3. Freitag im Monat. Die übrigen Kosten teilen sich die Kirchengemeinde und der Rewe-Markt von Sven Gippert.

„Das ist eine tolle Sache“, sagte Marktleiter Andi Weber. Gerne sei der Rewe-Markt dabei, wenn es darum geht, Moringen und Umgebung zu unterstützen. Schließlich sei der Markt ein Ort für soziale Kontakte. Rewe Gippert steuere etwa 3 Euro je Fahrgast hinzu.

„Als Kirchengemeinde übernehmen wir den Rest der Kosten“, sagte Lüskow. Das Geld werde aus einer Großspende genommen, die die Kirchengemeinde vor Jahren für die Teilhabe von Senioren erhalten habe. Wer das Einkaufstaxi nutzen möchte, kann sich am Donnerstag bis 18 Uhr beim Mietwagen-Service Moringen unter Telefon 0 55 54/99 58 10 anmelden. Die Fahrten erfolgen am Freitag, wobei die Teilnehmer eine Stunde Zeit zum Einkaufen haben. (zsv)