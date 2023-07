Drohne für die Feuerwehr Fredelsloh

Die Freiwillige Feuerwehr Fredelsloh präsentiert den Spendern die neu angeschaffte Ausrüstung, darunter auch eine moderne Drohne und Werkzeug zum Kampf gegen Waldbrände. © Christian Vogelbein

Mit neuer Ausrüstung sieht sich die Freiwillige Feuerwehr in Fredelsloh nun bei Wald- und Flächenbränden und Einsätzen zu Personensuchen bestens gerüstet.

Fredelsloh – Für rund 8000 Euro wurden unter anderem Löschrucksäcke, spezielle Werkzeuge bei Waldbränden und erstmals auch eine Drohne angeschafft.

Das Geld wurde zuvor über Spenden an den Feuerwehrverein gesammelt. Nun wurden die neuen Geräte und ihr Zweck den Spendern und Interessierten vorgestellt.

Ortsbrandmeister Niklas Ohm ist „überwältigt von der hohen Spendenbereitschaft“. Denn für die Brandschützer des Töpferdorfs werden die Herausforderungen bei Flächenbränden bei großer Trockenheit immer größer.

Mit der neuen Ausrüstung gelänge es ihnen, auch mit wenig Wasser gezielt gegen Brandherde vorzugehen. Zudem sei es jetzt möglich, noch tiefer in die Erde vorzudringen und so sehr genau die Brände zu löschen, die sich aufgrund der Trockenheit in Wald und Flur häufen, so die Brandschützer.

Einen großen Teil der Spenden investierte die Fredelsloher Wehr jedoch in die Anschaffung einer modernen Drohne samt Zubehör. Kreisweit gehören sie damit zu den wenigen Feuerwehren, die über eine solche Flugüberwachung verfügen. Das Ziel ist es laut Ortsbrandmeister Ohm, beispielsweise bei Personensuchen oder aber bei Bränden und Lagen auf großer Fläche aus der Luft den Überblick zu behalten. Dazu wurden 14 Kameraden zusätzlich an Fluggerät ausgebildet. Im Ernstfall brauche es drei freiwillige Kräfte, die das Gerät steuern, die Kamera im Blick haben und die Umgebung beobachten, so Ohm.

Die Drohne selbst verfügt zusätzlich über eine Wärmebildkamera und einen Suchscheinwerfer. Über einen externen Monitor lässt sich das Bild live aus der Luft an die Einsatzleitung weitergeben. „Die Drohne steht auch über das Moringer Stadtgebiet hinaus allen Feuerwehren im Landkreis zur Verfügung und kann über die Leitstelle alarmiert werden“, betont Ohm die Verfügbarkeit der Technik und Fähigkeiten seiner Ortsfeuerwehr.