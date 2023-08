Moringen wird Mekka für Mountainbiker

Von: Roland Schrader

Nur mit Helm: Sicherheit ist für alle Mountainbiker, die die neue Moringer Strecke fahren, eine Selbstverständlichkeit. © Roland Schrader

Die Stadt Moringen eröffnet am 1. September eine Trail-Mountainbike-Strecke.

Moringen – Obwohl sie noch nicht eröffnet ist, haben Mountainbike-Fans die neue Strecke am Moringer Fußballplatz bereits für sich entdeckt. In den vergangenen Wochen hat die Stadt diesen sogenannten „Dirt Trail“ für 55 .000 Euro bauen lassen.

Dank Landes-Zuschüssen aus dem Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ liegt der Eigenanteil laut städtischem Bauamtsleiter Claus Stumpe bei nur 12 000 Euro. „Die Anlage ist einfach super“, sagt Kreisjugendpfleger Andreas Kohrs. Sie sei eine von sechs unterschiedlichen Bahnen im Kreis Northeim, die das Land mit finanziert habe.

Daumen hoch: Über die Fertigstellung freuen sich (von links) Andreas Kohrs, Claus Stumpe und Martin-O. Neidlein. © Schrader, Roland

Sie ist die einzige Dirt-Trail-Bahn aus diesem Paket und umfasst mehrere Strecken mit unterschiedlich hohen Hügeln und Schwierigkeitsstufen. Das große Gelände beinhaltet sogar eine Strecke für Kinder ab drei Jahre mit Laufrädern. „Natürlich ist die Benutzung auf eigene Gefahr“, sagt Stadtjugendpfleger Martin-Oliver Neidlein. Die Bahn sei der Nummer-1-Wunsch bei einer Umfrage in der Kooperativen Gesamtschule gewesen.

„Die Sprünge, die hier möglich sind, sind einfach geil“, sagt der Berwartshäuser Roman (12). „Es ist einfach toll, dass es so was in Moringen gibt“, ergänzt der Moringer Fill (11). „Auch fürs tägliche Training ist sie ideal“, meint Sven Wipperfeld (50), der erst vor dreieinhalb Jahren das Mountainbike für sich entdeckt hat und täglich fährt.

Die offizielle öffentliche Einweihung der Strecke findet am Freitag, 1. September, ab 16 Uhr. Für Getränke und Bratwürste sei gesorgt. DJ Fynn wird für Musik sorgen.

Demnächst werden laut Stadtverwaltung auch noch Bänke und eine Hütte aufgestellt. (Roland Schrader)