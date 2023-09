Ende gut, alles gut für die Moringer Affenbande

Von: Niko Mönkemeyer

Teilen

Kito aus Holz: Diese Skulptur ist dem Kapuzineraffenmann, den Almut und Joachim Heise vor elf Jahren mit der Hand aufgezogen haben, wie aus dem Gesicht geschnitten. © NIKO MÖNKEMEYER:

Die Moringer Affenbande hat sich im Tierpark an der Müritz gut eingelebt

Moringen – Der Moringer Affenbande, die Anfang März in einen Tierpark nach Waren an der Müritz umgezogen ist (wir berichteten), geht es gut. Davon, dass sich ihre Tiere in der neuen Umgebung gut eingelebt haben, konnten sich Almut und Joachim Heise, die mehr als 50 Jahre lang in ihrem Garten an der Saarstraße Kapuzineraffen gezüchtet haben, jetzt persönlich überzeugen.

Almut Heise wurde bei dem Besuch im Wildpark an der Müritz von Kito und seiner Affenfamilie sofort wiedererkannt. © JOACHIM HEISE/NH

Im März dieses Jahres hatten die beiden schweren Herzens entschieden, ihre Tiere abzugeben – darunter auch den Affenmann Kito, den das Ehepaar 2012 mit der Hand aufziehen musste und an dessen Namensfindung damals die HNA-Leser beteiligt waren.

„Wir werden ja nicht jünger, und die Haltung und Pflege von exotischen Tieren ist ein Fulltime-Job, den wir mit zunehmendem Alter einfach nicht mehr leisten konnten“, sagt Joachim Heise.

Dass sie ihre „Kinder“ – denn als solche empfänden sie die Affen nach wie vor – an den Privatzoo von Dirk und Annett Langino abgeben konnten, sei ein großes Glück gewesen, ergänzt Almut Heise.

„Wir sind inzwischen gut befreundet und schreiben uns täglich, und wir versuchen, so oft wie möglich, sie und natürlich unsere Affen zu besuchen.“ Inzwischen seien sie schon zum zweiten Mal dort gewesen, berichtet Almut Heise. „Und mittlerweile fließen auch keine Tränen mehr, weil wir wissen, dass unsere Tiere dort in guten Händen sind. Sie erkennen uns natürlich sofort, wenn wir sie besuchen, und selbstverständlich haben wir dann ein paar Leckerlis dabei.“

Der große Außenkäfig, in dem Heises ihre Affen gehalten haben, ist inzwischen abmontiert und aus dem Garten verschwunden. Nur der ehemalige Affenstall steht dort noch. An diesen Anblick müssen sich die beiden noch gewöhnen – genauso wie an die Tatsache, dass morgens keine Affen mehr darauf warten, von ihnen das Frühstück serviert zu bekommen.

„Ihre Stimmen habe ich aber manchmal immer noch im Ohr “, gibt Almut Heise zu, und freut sich ebenso wie ihr Mann darüber, dass zumindest Kito zu ihnen nach Moringen zurückgekehrt ist und jetzt vor ihrem Hauseingang einen Ehrenplatz bekommen hat.

Lebt jetzt auch an der Müritz: Affenmann Kito. © Mönkemeyer, Niko

„Als Dirk Langino uns neulich telefonisch eine Überraschung angekündigt hat und ein paar Tage später dann mit einem lebenden Kamel bei uns vorgefahren ist, waren wir schon ein bisschen geschockt“, erklärt Joachim Heise und lacht.

„Das war aber zum Glück nicht für uns gedacht, sondern für einen Käufer am Bodensee, und auf dem Weg dorthin hat er bei uns eine aus einem Baumstamm gefertigte Holzskulptur als Geschenk abgegeben, die eindeutig als unser Kito zu erkennen ist.“

Den nächsten Besuch beim echten Kito und dem Rest der Moringer Affenbande haben Almut und Joachim Heise schon geplant, denn seit dem Umzug ihrer Affen ist der Tierpark an der Müritz ihr bevorzugtes Urlaubsziel. An Himmelfahrt soll es dann dort wieder hingehen. (Niko Mönkemeyer)