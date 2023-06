Erst Übung, dann echtes Feuer im Maßregelvollzugzentrum in Moringen

Von: Kathrin Plikat

Nach einer Feuerwehrübung im Maßregelvollzugszentrum in Moringen war es am Montagabend zu einem echten Brand gekommen (Symbolbild). © Konstantin Mennecke/Kreisfeuerwehr Northeim/nh

Direkt nach einer Feuerwehrübung im Maßregelvollzugszentrum in Moringen ist es am Montagabend zu einem „echten“ Brandeinsatz in der Einrichtung gekommen.

Moringen - Während der Aufräumarbeiten nach der Übung wurde der Feuerwehr plötzlich ein Realeinsatz gemeldet, weil eine Bewohnerin offenbar eine Matratze in ihrem Zimmer angezündet hatte, berichtete die Feuerwehr am Dienstag.

Wegen der starken Rauchentwicklung retteten sich die 20 Bewohner der Wohngruppe ins Freie, mehrere Mitarbeiter der Einrichtung mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden, eine Mitarbeiterin kam ins Krankenhaus, berichtete die Feuerwehr.

Die Moringer Einsatzkräfte löschten die brennende Matratze. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (kat)