Flaakebad in Moringen öffnet nun doch früher

Kompromiss zwischen Förderverein und Stadtverwaltung

+ © Hubert Jelinek In die Badelatschen, fertig – los: Bereits am 18. Mai öffnet das Moringer Flaakebad wieder für Freunde des Schwimmsports. Darauf einigten sich die Stadtverwaltung und der Förderverein des Freibads. © Hubert Jelinek

Moringen. Die Freibad-Saison in der Weperstadt beginnt in diesem Jahr am Samstag, 18. Mai. Das haben die Mitglieder des Moringer Stadtrates auf ihrer jüngsten öffentlichen Sitzung nun einstimmig beschlossen.