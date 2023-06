Kirchengemeinde und Keramikum bieten gemeinsames Programm

Von: Hans-Peter Niesen

Premiere in Vorbereitung: Rund um die Fredelsloher Klosterkirche findet am 9. Juli erstmals ein Klostertag statt. Das gemeinsame Programm mit dem Keramikum wurde jetzt vorgestellt. © Rosemarie Gerhardy

Yoga in den rund 900 Jahre alten Mauern der Klosterkirche Fredelsloh: Dieses Angebot und zahlreiche andere Aktionen unterbreitet die evangelische Kirchengemeinde Leine-Trinitatis den Besuchern des ersten Klostertags. Die Premiere findet am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr in und vor der Kirche statt.

Die Vorfreude auf den ersten Klostertag ist groß: (von links) Pastor Jan Höffker und die Kirchenvorstände Wenke Heine-Bosse und Gerd Steffen. © Hans-Peter Niesen

Fredelsloh – Eingebunden in den Klostertag ist auch das gegenüberliegende Keramikum, in dem die jahrhundertelange Geschichte der Tonverarbeitung und der Töpferei in Fredelsloh anschaulich und mit Mitmachmöglichkeiten erzählt wird. „Der Klostertag ist ein Versuchsballon“, sagte Pastor Jan Höffker bei der Vorstellung des Programms. „Wenn wir Erfolg haben, wird er im nächsten Jahr wiederholt. Wir wollen Kirche und Keramikum erlebbar machen“, nannte er eine Maxime der Organisatoren, zu denen unter anderen Wenke Heine-Bosse und Gerd Steffen vom Kirchenvorstand sowie Vereine und Verbände gehören.

Auf ein kulinarisches Highlight dürfen sich die Besucher jetzt schon freuen: Landfrau Erna Falke wird Spitzkohlsalat zubereiten. Außerdem gibt es Sollinger Wildschweinwürstchen und andere Köstlichkeiten vom Grill sowie Crêpes, Kaffee und Kuchen. „Alles regional“, sagte Höffker.

Eröffnet wird der Klostertag am Sonntag, 9. Juli, um 11 Uhr mit einer kurzen Andacht. Im Stundentakt sollen dann Gebete folgen – mit dabei Fredelslohs Heimatforscher Arno Schelle in einer Mönchskutte.

Die Yoga-Fans werden das Erlebnis haben, unter Anleitung eines Yogalehrers aus Einbeck im Westteil der romanischen Kirche mit den mächtigen Sandsteinquadern ihrer Passion nachgehen zu können. Er ist normalerweise für Besucher nicht zugänglich, ermöglicht ein besonderes Raumgefühl und stellt quasi eine Zeitkapsel dar, die einen Blick in die jahrhundertealte Geschichte des Bauwerks ermöglicht.

Zsuzsanna Bényei-Büttner wird über die Geschichte der Stiftsfrauen in Fredelsloh berichten und zu Führungen einladen. „Ihr Leben bestimmte den Rhythmus im Dorf, und sie machten den Ort weithin bekannt, aber heute erinnern nur noch die Kirchenmauern und der Straßenname Am Nonnenbach an ihr Wirken“, schreibt sie über eine Sammlung von „Namen und Nachrichten aus 500 Jahren, die sie zusammengesucht und im Rahmen der Fredelsloher Hefte publiziert hatte.

Jörg Krüger wird an dem Tag neu entdeckte Fredelsloher Sagen vortragen. Außerdem präsentiert er „regionale Lyrik“.

Der Fredelsloher Manfred Kraus-Schelle zeigt Schmiedearbeiten. Im Keramikum wird die Geschichte der Töpferei im Ort lebendig.

Darüber hinaus können Interessierte live erleben, wie ein sogenannter Schwarzbrand ausgeräumt wird. Musikalisch untermalt wird der Klostertag vom Northeimer Duo Soulstrings alias Dimut Hering und Uwe Stelter.