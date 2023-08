Haftstrafe für Volksverhetzung

Von: Heidi Niemann

Während eines Besuchs der KZ-Gedenkstätte hat der jetzt vom Amtsgericht Northeim verurteilte 29-Jährige volksverhetzende Äußerungen getätigt. Archi © Roland Schrader

Northeim / Moringen – Ein bereits mehrfach vorbestrafter Neonazi aus Einbeck hat eine weitere Freiheitsstrafe erhalten: Das Amtsgericht Northeim verurteilte den 29-Jährigen wegen einer provokanten Aktion an der KZ-Gedenkstätte Moringen zu fünf Monaten Haft.

Das Gericht habe den Angeklagten der gemeinschaftlich begangenen Volksverhetzung in Tateinheit mit Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener für schuldig befunden, teilte ein Gerichtssprecher mit.

Weil sich das Verfahren über eine unverhältnismäßig lange Zeit hingezogen habe, gelte ein Monat der ausgeurteilten Strafe bereits als vollstreckt. Das Urteil sei rechtskräftig geworden. Eine Strafaussetzung zur Bewährung sei für das Gericht unter anderem deshalb nicht in Frage gekommen, weil der einschlägig vorbestrafte Angeklagte keine günstige Sozialprognose habe.

Zuletzt hatte ihn das Amtsgericht Leipzig im Juli 2022 unter Einbeziehung von drei vorherigen Gerichtsentscheidungen wegen Landfriedensbruchs zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt.

NS-Taten relativiert

In dem Prozess vor dem Amtsgericht Northeim ging es um einen Vorfall im November 2019. Der 29-Jährige hatte damals gemeinsam mit zwei weiteren Kumpanen aus der rechtsextremen Szene an einer Führung in der KZ-Gedenkstätte Moringen teilgenommen. Dabei fielen sie durch Fragen und Äußerungen auf, die auf eine Relativierung und Leugnung der NS-Verbrechen abzielten. Die Mitarbeiter der Gedenkstätte hatten daraufhin die Führung vorzeitig beendet. Anschließend hatten die Angeklagten auf der Facebook-Seite „Nationaler Aufbruch Einbeck“ ein Foto veröffentlicht, auf dem sie mit hochgestreckten Daumen vor der Gedenkstätte posieren. Einer von ihnen trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „Fuck you Israel“.

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen des Vorfalls im April 2020 Anklage erhoben. Während die beiden Mittäter bereits 2021 vom Amtsgericht Northeim zu Bewährungsstrafen verurteilt worden waren, zog sich das Verfahren gegen den 29-Jährigen über mehrere Jahre in die Länge.

Nachdem ein erster für Juli 2022 angesetzter Verhandlungstermin geplatzt war, setzte das Gericht einige Zeit später das Verfahren aus, weil der Rechtsanwalt des 29-Jährigen Verfassungsbeschwerde gegen ein Urteil des Amtsgerichts Einbeck eingelegt hatte. Diese Beschwerde wurde allerdings nicht zur Entscheidung zugelassen.

Danach ließ das Gericht mehr als ein halbes Jahr verstreichen, bis es über den inzwischen fast vier Jahre zurückliegenden Fall verhandelte.

Der 29-jährige Neonazi hatte einige Monate nach dem Vorfall in Moringen noch mit einer anderen Tat in Einbeck erhebliches Aufsehen erregt. Im Juni 2020 warf er einen Polenböller in den Briefkasten einer Frau, die sich in der Flüchtlingshilfe und gegen rechtsextremistische Aktivitäten engagiert.

Der 29-Jährige hatte sich damals selbst erhebliche Verletzungen zugezogen, als er einen zweiten Böller zündete, der in seiner Hand explodierte. In einem ersten Prozess verurteilte ihn das Amtsgericht Einbeck wegen des „Briefkasten-Anschlags“ und mehrerer weiterer Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren.

Unter anderem hatte er eine Polizeibeamtin als „Fotze“ beschimpft und auf ihre Stiefel gespuckt, einen Polizisten bezeichnete er zudem als „Judensau“.

Gegen dieses Urteil legten sowohl die Generalstaatsanwaltschaft in Celle, die auf eine deutlich höhere Strafe plädiert hatte, als auch der Angeklagte Berufung ein. Das Landgericht Göttingen verurteilte ihn dann in zweiter Instanz im März 2021 wegen der Taten aus dem Einbecker Verfahren zu einer etwas höheren Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten.

Hinzu kam eine weitere Gesamtstrafe von elf Monaten für zwei weitere Taten, für die er sich erstinstanzlich vor dem Amtsgericht Duderstadt hatte verantworten müssen. (pid)