HNA-Mobil macht am Dienstag Station in Moringen

Moringen. Die Tour des HNA-Mobils geht weiter: Am Dienstag, 23. April, steht es von 11 bis 13 Uhr vor der Liebfrauenkirche in Moringen.

Dann stehen die Redakteure Melanie Zimmermann und Konstantin Mennecke für Lob, Kritik und Fragen bereit.

Haben Sie sich über eine Sache geärgert, von der Sie annehmen, sie geht mehr Leute an? Haben Sie sich über etwas ganz besonders gefreut, von dem Sie möchten, dass mehr Menschen davon erfahren? Wollen Sie einfach Lob oder Kritik am Lokalteil der HNA äußern oder einen Einblick in die Arbeit der Redaktion gewinnen? Dann kommen Sie heute am Dienstagvormittag zum HNA-Mobil.