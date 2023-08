Maßregelvollzug: Feuer im Patientenzimmer

Von: Kathrin Plikat

Nach den Löscharbeiten im Patientenzimmer wurden die verbrannten Gegenstände ins Freie gebracht. © Kreisfeuerwehr Northeim/Joel Fröchtenicht/nh

Zwei Mitarbeiter kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Moringen – Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst am Sonntagnachmittag im Maßregelvollzugszentrum Moringen: In einem Patientenzimmer war aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Gegen 15.45 Uhr hatte die Brandmeldeanlage in einer Wohngruppe der Einrichtung ausgelöst, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.

Verletzt wurde niemand, zwei 30 und 33 Jahre alte Mitarbeiter des Maßregelvollzugs wurden durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert, so die Polizei Northeim. Die beiden hatten beim Eintreffen der Feuerwehren bereits mit den Löscharbeiten begonnen und versucht, die Flammen einzudämmen.

Gebrannt hatte Mobiliar und eine Matratze in dem Patientenzimmer, heißt es weiter. Die Feuerwehrkräfte löschten den Brand, brachten die verbrannten Gegenstände ins Freie und kontrollierten den Brandort mit einer Wärmebildkamera. Per Überdruckbelüftung wurde das Gebäude vom Brandrauch befreit.

Einsatzleiter Hans-Peter Hansmann von der Moringer Feuerwehr betonte, dass durch die gute Vorarbeit der Mitarbeiter des Maßregelvollzugszentrums glücklicherweise niemand verletzt worden sei.

Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Wachenhausen, die über spezielles Gerät verfügt, sorgten für die notwendige Hygiene an der Einsatzstelle, heißt es seitens der Feuerwehr. Nach rund einer Stunde konnten die insgesamt 50 Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauerten am Montag noch an, sagte ein Polizeisprecher auf HNA-Anfrage. (kat)