Moringer Rat erhöht die Steuern

Mit der Entscheidung setzte sich die Mehrheit der Stadtratsmitglieder von SPD, Grünen und CDU gegen die Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Moringen“ und die Gruppe Linke/Moringen 21 durch. Sie wollten eine Vertagung der Entscheidung wegen zu vieler Unklarheiten verlangt, scheiterten aber.

Mit der Verbesserung der Einnahmesituation will sich Moringen die Bedarfszuweisung in Höhe von 420 000 Euro sichern, die sie vom Land in Aussicht gestellt bekommen hat, wenn es die Zielvereinbarung erfüllt (wir berichteten).