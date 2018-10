Nahe Moringen: Unbekannte zünden Heuballen an

Moringen. Die Northeimer Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung als Ursache: Mehrere Heuballen sind am Sonntagabend an der Landstraße zwischen Moringen und Lutterbeck in Flammen aufgegangen. Autofahrer hatten die Flammen gegen 21.10 Uhr entdeckt und Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Die Northeimer Polizei gibt den Schaden mit 400 Euro an. Autofahrer die am Sonntag zwischen 20 und 21 Uhr auf der Landstraße zwischen Moringen und Lutterbeck unterwegs waren und auffällige Personen oder Fahrzeuge abseits der Straße in der Feldmark bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 055 54/22 82 bei der Moringer Polizei zu melden.