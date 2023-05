Neuer Verein für VW-Käfer und Beetles in Moringen gegründet

Erstes Event in der Weperstadt

+ © „Generationen kugeliger Luftgekühlter e.V.“ Sie freuen sich auf weitere Mitglieder im neu gegründeten Verein der Käfer- und Beetle-Fans. © „Generationen kugeliger Luftgekühlter e.V.“

In Moringen hat sich ein neuer Verein gegründet mit dem Namen „Generationen kugeliger Luftgekühlter e.V.“

Moringen – Hinter dem Namen „Generationen kugeliger Luftgekühlter.“ stehen Autofans, deren Herzen beim Anblick eine VW-Käfers oder Beetle höherschlagen. Gegründet wurde der Verein auf Initiative von Miriam Müller-Reimann und Jens Müller.

Sie haben im vergangenen Jahr in Travemünde an der Beetle Sunshine Tour teilgenommen und waren davon total begeistert. So ein Treffen wollten sie auch gern in Moringen ausrichten, berichtet Müller-Reimann. Sie fassten im November den Entschluss, am ersten Juniwochenende ein VW-Käfer- und Beetle-Treffen mit dem Titel „Generationentreff der kugeligen Luftgekühlten“ zu veranstalten. Doch schnell wurde klar, dass die Organisation nur über einen Verein machbar ist, so Müller-Reimann. Und so wurde im April ein Verein gegründet, der Käferliebhaber und Beetlefahrer aus der ganzen Region einlädt, mitzumachen.

Zu den acht Gründungsmitgliedern gehören Vorsitzende Miriam Müller-Reimann (The Beetle Cabrio 5C), 2. Vorsitzender Eberhardt Brocke (Käfer Cabrio 1303), Kassenwart Thomas Mazurek (Käfer 1300), Schriftführerin Kirsten Koschmieder (The Beetle Cabrio 5C), Ellen Reuß-Brocke (New Beetle 9c), Horst Sindram (Käfer Cabrio 1302 LS), Jens Müller und Greta Koschmieder. Inzwischen gehören dem Verein 11 Mitglieder an, darunter auch Thomas Sindram, der nun tatkräftig bei der Organisation des ersten Treffens mitwirkt.

Das Treffen findet vom 2. bis 4. Juni am Domänenhof in Moringen statt. Bislang haben sich rund 20 Teilnehmer, die aus der Region, aber auch aus Cuxhaven, Wolfsburg und vom Edersee kommen, angemeldet. „Beim ersten Mal sind es noch nicht so viele Teilnehmer“, so Müller-Reimann, die sich wünscht, dass sich noch weitere Teilnehmer melden werden. Geplant ist am 2. Juni am späten Nachmittag das Eintreffen und Begrüßen der Gäste am Domänenhof. Am Samstag, 3. Juni, sind drei Ausfahrten vorgesehen. Gewählt werden kann zwischen einer Tour zum Brotmuseum in Ebergötzen, zum PS-Speicher in Einbeck oder zur Landesgartenschau nach Bad Gandersheim. Ab 18 Uhr gibt es Vorführungen örtlicher Vereine und ab Einbruch der Dunkelheit beleuchtete und geschmückte Käfer und Beetles. Am Sonntag, 4. Juni, endet das Treffen mit einem Gottesdienst und einem gemeinsamen Frühstück, teilen die Organisatoren mit. „Es solle ein Generationentreff mit Käfer, New Beetle und The Beetle werden“, so Müller-Reimann, „es ist kein Oldtimer-Treffen.“ (Von Rosemarie Gerhardy)

Kontakt: Interessierte können sich per E-Mail an Generationentreff@tutanota.com oder Tel. 0151/23 63 33 02 wenden. Infos gibt es auch bei facebook.com/generation.kugeliger.luftgekühlter oder über Instagram genarationkugeligerluftgekühlter.