Flucht aus Maßregelvollzug Moringen: 21-Jährige überzeugt, ein Vampir zu sein

Die 21-jährige Yessica R. ist aus dem Maßregelvollzugszentrum (MRVZN) Moringen (Landkreis Northeim) geflohen. Sie glaubte, ein Vampir zu sein.

Eine Patientin ist aus dem Maßregelvollzug in Moringen im Landkreis Northeim ausgebrochen. Seit dem 23. Februar befindet sich die 21-jährige Yessica R. auf der Flucht. Das hat eine Sprecherin des Sozialministerium in Hannover jetzt auf HNA-Anfrage bestätigt. Die 21-Jährige war in Moringen untergebracht, weil sie vor etwa vier Jahren ihre eigene Mutter in deren Wohnung in Hannover-Laatzen mit zahlreichen Messerstichen getötet hatte.

Im Totschlagsprozess vor dem Landgericht Hannover hatte ein Gutachter dem Mädchen atypischen Autismus und eine Psychose attestiert, so die Bild-Zeitung am Mittwoch. Zudem soll sie sich als Vampir gefühlt und entsprechende Phantasien gehabt haben. Yessica R. wurde nach dem Prozess ab Januar 2016 im Maßregelvollzug Moringen im Kreis Northeim untergebracht, sagte am Mittwoch Ministeriumssprecherin Stefanie Geisler. Die Ministeriumssprecherin betonte, dass nach Einschätzung der behandelnden Ärzte im Maßregelvollzug Moringen von der Geflüchteten keine erhöhte Gefahr für die Bevölkerung ausgehe.

Aufgrund der psychischen Erkrankung der Patientin könne jedoch insbesondere bei längerer Flucht nicht ausgeschlossen werden, dass sie neue Straftaten begehe, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Yessica R. habe sich am Tag ihrer Flucht aus der Moringer Einrichtung im Außenbereich des Maßregelvollzugszentrums Moringen in Northeim aufgehalten und sei dann unbemerkt über einen Zaun sowie ein Dach entkommen.

Ihr Verschwinden sei wenig später im Maßregelvollzug bemerkt worden, so die Sprecherin des Sozialministeriums weiter. Am 24. Februar, also einen Tag nach der Flucht aus dem MRVZN Moringen bei Northeim, habe das Ministerium den zuständigen Sozialausschuss über die Flucht der 21-Jährigen informiert, die davon überzeugt ist, ein Vampir zu sein

Auch ein Sprecher der Polizei bestätigte am Mittwoch die Flucht der 21-Jährigen aus dem Maßregelvollzug Moringen. Polizeibeamte hätten im gesamten Kreis Northeim nach der jungen Frau gefahndet.

Auch zwei Hinweisen von Mitarbeitern des MRVZN Moringen auf mögliche Aufenthaltsorte von Yessica R. wurde nachgegangen – erfolglos. Die Polizei Northeim gehe aber nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass Yessica R., die überzeugt ist ein Vampir zu sein, sich inzwischen im Bereich ihrer Heimatstadt Hannover aufhalte. Auch dort werde seitens der Polizei auf Hochtouren nach der Geflüchteten gefahndet.

Von Kathrin Plikat

