Party in Moringen: Gast muss zum Ausnüchtern in die Zelle

Von: Niko Mönkemeyer

Symboldbild © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein 24-Jähriger musste seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen.

Moringen – Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste ein 24-jähriger Gast einer Party am im Bereich Lustgartenweg in Moringen die Nacht zum Samstag in einer Ausnüchterungszelle verbringen.

Wie die Polizei dazu mitteilte, war der Mann aufgrund „übermäßigen Alkoholkonsums“ derart mit anderen Partygästen in Streit geraten, dass die Beamten alarmiert wurden.

Die Streifenwagenbesatzung habe den 24-Jährigen schließlich nicht nur zu seinem eigenen Schutz, sondern auch aus Sorge um eine mögliche Eskalation und somit zur Verhinderung möglicher Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache nach Northeim gebracht, heißt es dazu im Polizeibericht weiter.

Nach der Ausnüchterung wurde er am Samstagmorgen nach Hause entlassen. (Niko Mönkemeyer)