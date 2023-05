Piller und TU Clausthal haben ein Ziel

Von: Rosemarie Gerhardy

Hier soll zusammen mit der TU Clausthal Zukunftstechnologie entstehen: das Moringer Werksgelände der Firma Piller. © Piller/nh

Ein gemeinsames Entwicklungsprojekt der Moringer Piller Blowers & Compressors GmbH und der TU Clausthal wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit über 400 000 Euro Fördermitteln unterstützt.

Moringen – Das teilt die Firma Piller jetzt mit. Das Ziel ist die Entwicklung von neuen Technologien für Turbogetriebe, die den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen der schon heute energieeffizienten Hochleistungsgebläse von Piller noch weiter senken sollen.

Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt und wird im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms „Innovationen für die Energiewende“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Forschungsförderung sei ein wichtiger Baustein in der Energiepolitik bis zum Jahr 2050, in der eine Halbierung des Primärenergieverbrauchs gegenüber dem Jahr 2008 angestrebt werde. „Weil wir genau dazu einen noch größeren Beitrag als bisher leisten wollen, haben wir gemeinsam mit der TU Clausthal die Entwicklung neuer Technologien für Turbogetriebe für einen Betriebsbereich von maximal 15 000 Umdrehungen in der Minute und einer Antriebsleistung von maximal 900 kW begonnen“, erklärt Philipp Kellner, der Leiter der Konstruktionsabteilung bei Piller.

„Mit einem Maßnahmenpaket aus einer innovativen Verzahnung, einem integrierten Druckkamm und einem abschaltbaren Gleitlager wollen wir die Verlustleistung um mehr als 50 Prozent im Vergleich zur aktuellen Bauweise reduzieren“, betont Hans-Joachim Ring, der Leiter Forschung und Entwicklung bei Piller. Über die gesamte Lebensdauer einer Maschine wären damit beim aktuellen Energiemix zusätzlich rund 500 Tonnen CO2-Einsparung möglich. Dieses CO2-Einsparpotenzial pro Maschine war einer der Gründe für die Förderung - die Zusammenarbeit mit der TU Clausthal ein weiterer. Das Team der TU Clausthal um Prof. Dr.-Ing. Armin Lohrengel habe große Expertise im Bereich Druckkämme und verfüge für die später anstehenden Testläufe darüber hinaus über die nötige Infrastruktur, die Piller bereits für Test anderer Getriebe genutzt habe, heißt es in der Pressemitteilung. „Für uns bedeutet die Zusammenarbeit die Möglichkeit, den am Institut erforschten Druckkamm ganzheitlich im Getriebeumfeld zu betrachten, und Ergebnisse der Grundlagenforschung in der Anwendung zu erproben“, betont Lohrengel.

„Das Ziel ist nicht nur die energetische Verbesserung und Weiterentwicklung. Weil es keinen Lieferanten gibt, mit dem das umsetzbar ist, haben wir den Ehrgeiz entwickelt, das optimierte Turbogetriebe mit unseren Partnern in Eigenregie letztendlich auch zu produzieren“, macht Philipp Kellner die Ambitionen klar. (rom)