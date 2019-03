Ratskeller Moringen: Politik reagiert skeptisch auf die neuen Pläne

Der Moringer Ratskeller soll in neuem Glanz erstrahlen – das wünscht sich der Verein Ratskeller 1489 um den Vorsitzenden Friedhelm Honig. Doch d as vorgestellte Nutzungskonzept überzeugte nicht jeden.

Moringen. Wird der Ratskeller bald zum kulturellen Treffpunkt für Jung und Alt? Wenn es nach den Plänen des Vereins Ratskeller 1489 geht, dann ja. Doch bei der Vorstellung des geplanten Nutzungskonzeptes in der jüngsten Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses der Stadt Moringen wurde auch deutlich, dass der Weg zu einer sozio-kulturellen Einrichtung noch lang ist.

Vereinsvorsitzender Friedhelm Honig stellte auf der sehr gut besuchten Sitzung vor, wie man sich die Zukunft des Ratskellers vorstelle. Unter Beibehaltung des Raumkonzeptes plane man im Erdgeschoss ein Jugend-Literaturcafé. Interesse eines potenziellen Betreibers gebe es bereits.

Die Räumlichkeiten der ersten Etage wolle man für Vermietungen nutzen, die zweite Etage solle als Veranstaltungsfläche genutzt werden für Theater- und Filmvorführungen, Kabarett oder auch Ausstellungen – alles generationsübergreifend. „Wir haben auch schon einen fiktiven Veranstaltungskalender für ein ganzes Jahr erstellt“, so Honig. Dabei sei deutlich geworden, dass es zahlreiche Möglichkeiten gebe, wie sich die Räumlichkeiten des Ratskellers nutzen ließen.

Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises habe sich bei einem gemeinsamen Begehungstermin „sehr angetan“ von der Idee einer sozio-kulturellen Einrichtung gezeigt. Dies erfordere natürlich diverse Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten in dem leer stehenden Gebäude.

Und das kostet Geld. „Wir haben eine neue Kostenschätzung in Auftrag gegeben. Laut der würde die Sanierung 1,47 Millionen Euro kosten“, so Friedhelm Honig. Einer älteren Schätzung von rund 3,3 Millionen Euro habe zugrunde gelegen, dass in dem Gebäude altersgerechtes Wohnen möglich sein sollte. „Wir wollen an der Bausubstanz und an den Räumlichkeiten aber gar nicht viel verändern“, so der Vereinsvorsitzende.

Laut Friedhelm Honig ist das Vorhaben jedoch zu 100 Prozent aus Fördermitteln zu finanzieren: Der Verein könne dazu Anträge bei Stiftungen sowie für eine Förderung aus Europamitteln stellen.

Auch die Problematik mit dem untätigen Eigentümer des Ratskellers stehe vor einer Lösung. Dazu Honig: „Er hat schriftlich eingewilligt, das Grundstück und damit auch das Gebäude an den Verein zu übertragen.“ Dies müsse zwar noch notariell beglaubigt werden, doch man sei zuversichtlich, dass er sein Wort halte.

„Das kann man nicht als Konzept bezeichnen“, ergriff Joachim Suffrian, Mitglied des SPD-Ortsvereins Moringen, der als Zuhörer anwesend war, als Erster das Wort während der anschließenden Unterbrechung.

Die vorgestellten Ideen seien „zu dünn“, das Konzept sei „ungenügend“. Es fehle eine Präsentation, die einem die Vorstellungen bildlich vor Augen führe. Eine Förderung des Projektes von 100 Prozent halte er zudem für fraglich. „Häufig schließen sich Fördermittel bestimmter Stiftungen gegenseitig aus. So einfach ist das nicht“, so Suffrian. Wie schwer es außerdem sei, die Bevölkerung mit ins Boot zu holen, habe die Thematik Flaakebad in der Vergangenheit deutlich gezeigt. Auch Ralf Buberti, Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt des Landkreises Northeim, habe dem Verein bereits deutlich zu verstehen gegeben, dass das bisherige Konzept zu wenig sei, um Geldgeber anzulocken, sagte Suffrian.

„Ich denke, ein guter Anfang ist gemacht“, so Heike Müller-Otte. Aber es werde noch ein langer und steiniger Weg. Und eines sei auch klar: „Die Stadt Moringen hat kein Geld, um die Sanierungsarbeiten am Ratskeller zu fördern“, betonte die Bürgermeisterin.

Grundstück soll an Verein gehen

Stadt hat kein Geld für Unterstützung