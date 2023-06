KGS führt in einigen Klassen wöchentlichen Projekttag ein

Von: Rosemarie Gerhardy

KGS Moringen © Gödecke, Axel

14 Klassen der Jahrgänge 5 bis 8 der Kooperativen Gesamtschule Moringen (KGS) mit Nebenstelle Nörten-Hardenberg gehen nach den Sommerferien im Unterricht neue Wege. Jeweils an einem Wochentag ist der sogenannte „Frei Day“. Das heißt allerdings nicht, dass die Schüler an diesem Tag frei haben. Vielmehr übernehmen die Jugendlichen in diesen sechs Schulstunden das Zepter.

Moringen – In Kleingruppen wird dann zum Beispiel jahrgangsübergreifend ein vorher selbst definiertes Projekt umgesetzt.

Markus Hohmeister, KGS-Schulleiter © Melanie Zimmermann

Die Lehrer sind dabei nicht mehr Anleiter, sondern Begleiter, so Schulleiter Markus Hohmeister.

Auch die klassische Bewertung mit Noten werde es dann nicht mehr geben. Verfasst werden dann sogenannte Entwicklungsberichte. Die neue Lernform sei sicherlich zunächst eine Herausforderung für Schüler, Lehrer und Eltern, so Hohmeister, aber man müsse sich darauf einlassen.

„Wir sind davon überzeugt, dass das Kompetenzerleben der Kinder und Jugendlichen am ,Frei Day’ dazu führen wird, dass insgesamt nicht weniger, sondern mehr Lernen sichtbar und wirksam wird“, so der Schulleiter.

Er könne sich vorstellen, dass zukünftig auch im Standardunterricht andere Lernformate möglich sind. Denn dann wisse man, worauf sich Lehrer und Schüler gezielt vorbereiten müssen.

Um das Projekt auch auf „wissenschaftliche Füße“ zu stellen, so Hohmeister, werde es Vergleichsklassen geben. Außerdem habe man Professor Hermann Veith und sein Team von der Universität Göttingen gewinnen können. Sie werden im kommenden Schuljahr die KGS bei dem neuen Weg beobachten und anschließend die Ergebnisse der Schule für die weitere Umsetzung in der Praxis zur Verfügung stellen, heißt es weiter.

Dass andere Schulstunden für den „Frei Day“ wegfallen müssen, stellt für Hohmeister kein Problem dar. Kernfächer sollen komplett beibehalten werden. Bei den anderen Fächern könnten Synergieeffekte genutzt werden.

In Lerngruppen mit circa fünf Schülern sollen die unterschiedlichsten Projekte am „Frei Day“ erarbeitet und realisiert werden, erklärt KGS-Schulleiter Markus Hohmeister. Die Schüler werden somit im Projektmanagement geschult. Genaue Kostenkalkulationen, Einwerbungen von Mitteln oder Sponsoren sowie ein strukturierter Plan gehören dazu, so der Schulleiter. Die Schule starte gut vorbereitet in den „Frei Day“. Das Gesamtprojekt werde von der Didaktischen Leiterin, Kerstin Preis, sowie ihrer Kollegin Katharina Meuser „verantwortlich, mit großem Engagement und hochprofessionell“ angeleitet, lobt Hohmeister. Beide hätten an unzähligen Veranstaltungen zum Thema teilgenommen und alle Vorbereitungstreffen in der Schule organisiert. Zudem habe man schon im Wahlpflichtbereich erste Möglichkeiten ausgelotet, berichtet Preis. Hier habe man schon im Kleinen bei zwei Wochenstunden erste Projekte mit den Schülern umgesetzt.



An zwei Beispielen macht Preis deutlich, was so erreicht werden kann: Eine Schülergruppe habe festgestellt, dass in den Klassenräumen nur Papier- und Restmüll getrennt werden, es aber keine Möglichkeit gebe, Müll in einem Gelben Sack zu sammeln. Sie habe sich überlegt, wie das geändert werden könnte, Gespräche mit dem Entsorgungsbetrieb Mittelstädt geführt und eine Lösung herbeigeführt. Ab dem kommenden Schuljahr werden nun Gelbe Säcke in den Klassenräumen eingeführt, so Preis.



Ein anderes Projekt sei von Schülerinnen für Schülerinnen umgesetzt worden. Sie haben Spenden eingeworben und konnten damit an beiden Schulstandorten einen Spender für kostenfreie Periodenprodukte installieren.



Mehr Infos gibt es auf Instagram zukunfsschule.kgs.moringen



Neues Lernformat „Frei Day“ 111 Schulen mit 11 064 Schülern beteiligen sich laut Initiatoren bundesweit am „Frei Day“. Sie wenden damit das neue Lernformat an, bei dem Schüler selbst gewählten Zukunftsfragen auf der Spur sind und dafür konkrete Lösungen entwickeln. Bei den Projekten sollen sie sich an den 17 Entwicklungszielen für eine gerechte, nachhaltige und gesunde Welt (Global Goals) der Vereinten Nationen orientieren. (rom) Infos: frei-day.org