Moringen: Unbekannte beschmieren Heimatmuseum mit Hakenkreuzen

Von: Kathrin Plikat

Teilen

Unbekannte haben am Wochenende das Heimatmuseum in Moringen unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag das Moringer Heimatmuseum mit Hakenkreuzen, „SS“ und „Ausläner raus“ (der Buchstabe d fehlte) beschmiert.

Moringen - Zeugen hatten gegen 0.30 Uhr vier dunkel gekleidete Personen bei der Tat beobachtet und die Polizei alarmiert.

Als Polizeibeamte mit mehreren Streifenwagen wenig später an dem Gebäude an der Amtsfreiheit eintrafen, waren die vier Männer bereits geflüchtet. Eine Fahndung der Polizei nach den geflüchteten Männern verlief negativ, hieß es am Montag.

Die Polizei Northeim hat Ermittlungen wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Northeimer Polizei unter der Rufnummer 0 55 51/700 50 entgegen. (kat)