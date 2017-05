Vollsperrung in Fredelsloh: Ortsdurchfahrt wird erneuert

Fredelsloh. Die Ortsdurchfahrt Fredelsloh ist knapp zweieinhalb Wochen für Bauarbeiten gesperrt. Ab Dienstag, 30. Mai, wird die Fahrbahn instandgesetzt.

In der Sollingstraße wird bis Freitag, 16. Juni, die Asphaltschicht auf ganzer Breite erneuert, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim mit.

Während der Vollsperrung wird der Verkehr in Richtung Moringen über die Kreisstraßen 435 und 428 in Richtung Nienhagen umgeleitet. In der Gegenrichtung entsprechend umgekehrt. Die Umleitungen werden ausgeschildert.

Witterungsbedingte Verzögerungen können laut Straßenbaubehörde nicht ausgeschlossen werden.

Rubriklistenbild: © dpa