Vom Thunderbird bis zum Bulldog

Von: Hans-Peter Niesen

Ein Cabrio-Traum in Rot-Weiß: Der Ford Thunderbird aus dem Jahr 1960. © Hans-Peter Niesen

Mit rund 240 Fahrzeugen und mehreren Tausend Besuchern hat das erste Oldtimer-Treffen seit 2019 und nach der Corona-Pause gleich einen Rekord hingelegt. „So viele Fahrzeuge hat wir noch nie“, sagte ein Sprecher der Moringer Oldtimer Interessengemeinschaft. Sie hatte zusammen mit der Hanomag IG und der ortsansässigen Firma Lining zu der Veranstaltung eingeladen.

Moringen – Gleich am zweiten Tag kam es zum ersten Höhepunkt: Einer Jux-Treckerhochzeit zwischen Christina Lutze und René Heere.

Der Riesenspaß mit den beiden Freunden war von Hermann Lining, dem „guten Geist“ der Oldtimer-Liebhaber, Bastler und Schrauber, im vergangenen Jahr „eingetütet“ worden: Da gab es bereits die „Treckerverlobung“. Jetzt folgte unter großem Beifall von Mitgliedern und Freunden der zweite Schritt mit dem Austausch der „Dichtringe“, umweht von einer feinen Dieselwolke.

Der Moringer Domänenhof und der angrenzende Stadtpark hatte sich im Verlauf des ersten und zweiten Tages nicht nur in eine riesengroße Ausstellungsfläche verwandelt, sondern auch in einen Campingplatz.

Teils reisten die Gäste in umgebauten Bauwagen und Oldtimer-Wohnwagen an und nahmen dabei lange Anfahrtsweg in Kauf. Zu ihnen gehörte unter anderen Joachim Haake aus Lehrte. Er benötigte für die rund 100 Kilometer lange Strecke nach Moringen rund viereinhalb Stunden. „Wenn ich auf dem Trecker sitze und der Motor läuft, beginnt für mich die Entspannung“, sagte er. Joachim Haake gehört zu den Freunden historischer Fahrzeuge Immensen, einem Nachbarort von Lehrte.

Die Gruppe reiste mit zwei Lkw, drei Treckern und drei Oldtimern an.

Unter ihnen war Frank Michael Heger, der mit seinem Hut im Bowler-Stil ein alternativer Blickfang war zu den vielen vier- und zweirädrigen Schätzchen.

Wesentlicher größer als in den vergangenen Jahren war der Anteil amerikanischer Straßenkreuzer, die von ihren Besitzern präsentiert wurden. Darunter befand sich ein leuchtend rot-weiß lackiertes Cabrio des Typs Ford Thunderbird mit passenden roten Ledersesseln, Heckflossen und chromblitzenden Armaturen. Das Fahrzeug aus dem Jahr 1960 schöpft 304 PS aus 5,8 Litern Hubraum.

Fast wie ein Pkw: der Hang RL 20 aus dem Jahr 1938. © Niesen, Hans-Peter

Ein Traum, der die Herzen deutscher Sportwagenfans höherschlagen ließ, war ein blauer Opel GT aus dem Jahr 1970. Wer in die damals schon fast 200 Kilometer schnelle Flunder einsteigen wollte, musste ganz schön gelenkig sein, um sich in das niedrig gebaute Fahrzeug hineinzuschlängeln.

Ältester Traktor war ein Lanz Bulldog des Typs 7506 aus dem Jahr 1936. Er hat 4,7 Liter Hubraum in seinem einzigen Zylinder, aber „nur“ 25 PS. Simon Hesse aus Moringen hatte unter anderen einen Claas-Mähdrescher aus dem Jahr 1963 dabei. Ein Zwerg im Vergleich zu modernen Mähern.

Mit seinem ratternden Mähwerk gab er einen Ausblick auf die bald beginnende Erntesaison.

Verbunden war das Oldtimer-Treffen mit einem Tag der Offenen Tür bei der angrenzenden Feuerwehr. Sie lockte mit ihrer Fahrzeug- und Geräteschau sowie ihren Vorführungen ebenfalls zahlreiche Schaulustige an.