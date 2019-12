ZDF-Redakteurin spendet für "Wilde Hilde" in Oldenrode

Die ZDF-Redakteurin und Buchautorin Julia Morgenthaler spendet den Erlös ihres Buchverkaufs verschiedenen Tierschutzorganisationen. Der Lebenshof „Wilde Hilde“ in Oldenrode ist eine davon.

ZDF-Redakteurin spendet Verkaufserlös an Tierschutz-Einrichtungen

spendet Verkaufserlös an Tierschutz-Einrichtungen „Wilde Hilde“ in Oldenrode finanziert sich über Spenden

in Oldenrode finanziert sich über Spenden Der Lebenshofs widmet sich Tierschutz, nicht Tierrecht

Was haben der Lebenshof „Wilde Hilde“ in Oldenrode und ZDF-Redakteurin und Buchautorin Julia Morgenthaler gemeinsam? Im ersten Moment nichts. Und doch gibt es etwas: die Liebe zu Tieren.

Und weil das so ist, unterstützt diein Wiesbaden lebende Morgenthaler den Hof in Oldenrode bereits das zweite Jahr hintereinander mit einer Spende aus ihren Buchverkäufen.

ZDF-Redakteurin spendet Verkaufserlös an Tierschutz-Einrichtungen

Waren es vergangenes Jahr 1000 Euro, über die sich Melanie Vogelbein, Hofleiterin der „Wilden Hilde“ freuen konnte, werden es in diesem Jahr wohl sogar 2000 Euro, erzählte Julia Morgenthaler im Gespräch mit der HNA.

Das Geld stammt aus dem Verkauf ihres Kinderbuches „Friedolins Freunde“, dessen gesamten Erlös Morgenthaler an verschiedene Tierschutz-Einrichtungen verteilt.

Das Buch enthält zehn lustige Tiergeschichten mit über 30 bunten Illustrationen und richtet sich an Vor- und Grundschulkinder. Es geht um die Vermittlung von Werten wie Mitgefühl, Mut, Weisheit, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt. Erst im Sommer dieses Jahres schaute Julia Morgenthaler sogar persönlich auf dem Hof in Oldenrode vorbei.

Wenn's gut schmeckt: Willemieke und Marylou

„Wilde Hilde“ in Oldenrode finanziert sich über Spenden, wie die der ZDF-Redakteurin Morgenthaler

„Für unsere Arbeit hier auf dem Hof sind wir einfach auf Spenden angewiesen“, erklärt Melanie Vogelbein. Fördermittel oder andere Zuschüsse gebe es für die „Wilde Hilde“ nicht. Die Spenden kämen jedoch ausschließlich von außerhalb, wie in dem Fall von Julia Morgenthaler aus Wiesbaden. „Hier aus der Region erhalten wir keine finanzielle Unterstützung“, bedauert Vogelei.

Auf dem Lebenshof in Oldenrode leben aktuell 17 Hunde, 12 Schafe, 10 Ziegen, 11 Schweine, 3 Pferde, 2 Mulis und insgesamt 133 Rinder, die auf eigenen und benachbarten Feldern untergebracht sind.

„Unsere Kapazitäten sind damit voll ausgeschöpft“, so Vogelbein. Tiere retten sie und ihre Helfer dennoch, damit wolle man auch nicht aufhören. „Wir kümmern uns dann um eine Unterbringung auf anderen Lebenshöfen.“

Die Tierschützer des Lebenshofs in Oldenrode

Sie und ihr Team seien Tierschützer, keine Tierrechtler, betont Vogelei. Ihnen ginge es darum, den geretteten Tieren ein gutes Leben zu ermöglichen, entweder auf ihrem oder einem anderen Hof. Dafür entwickelt sich die „Wilde Hilde“ kontinuierlich weiter.

Mittlerweile verfügt der Lebenshof über fünf Gästezimmer und können angemietet werden. Schulklassen können für Tagesausflüge oder auch Klassenfahrten auf den Hof kommen und Melanie Vogelei und ihre Leute bei der täglichen Arbeit unterstützen.

Dabei lernen die Kinder natürlich auch, aus welchen Verhältnissen die Tiere gerettet wurden und welche Schicksale hinter jedem einzelnen stecken.

Für jeden ein Zuhause

Bekannteste Bewohnerin der „Wilden Hilde“ war zuletzt das Kälbchen Daisho, das von dem bekannten und polarisierenden Berliner Vegan-Koch und Star-Veganer Attila Hildmann vor der Schlachtbank gerettet wurde und mit ihm als Paten in Oldenrode ein neues Zuhause fand. „Leider ist Daisho nach einem tragischen Unfall, bei dem sie sich das Genick gebrochen hat, verstorben“, so Melanie Vogelbein.

Außerdem Leben auf dem Hof fünf eigene Katzen, „füttern tun wir allerdings deutlich mehr“, sagt die Hofleiterin lachend. Allein vergangenes Jahr habe man über 50 Katzen an neue Besitzer vermitteln können.

Tieren eine Zuflucht bieten

Neukirchenerin kündigt Job, um Gnadenhof zu betreiben: Christin Schwarz auf einem Lebenshof in Australien. Die Neukirchenerin will zukünftig Tiere in Not retten und auf einem eigenen Hof in der Schwalm beheimaten. Acht Jahre hat die Neukirchenerin Christin Schwarz für große Reisekonzerne wie Condor, Swiss Air und die Deutsche Bahn gearbeitet.