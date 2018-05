Mutter in Herzberg getötet? 47-Jähriger in Schweden festgenommen

Herzberg/Göttingen. Die schwedische Polizei hat jetzt in der Provinz Västerbottens einen 47-jährigen Deutschen festgenommen.

Der Mann steht unter dringendem Verdacht, im September 2017 seine damals 74-jährige Mutter in deren Wohnhaus in Herzberg getötet und den Leichnam in dem Haus versteckt zu haben. Leichenspürhunde hatten die Frau erst im April im Keller des Hauses gefunden. Bei der Obduktion wurden massive Gewalteinwirkungen auf Kopf und Rumpf festgestellt.

Ein erster Tatverdacht richtete sich laut Staatsanwaltschaft Göttingen zu Beginn der Ermittlungen gegen den Ehemann und den Sohn der Getöteten.

Nachdem sich der Tatverdacht gegen den 47-jährigen Sohn erhärtet hatte, erließ das Amtsgericht Göttingen Haftbefehl. Nach dem Verdächtigen wurde europaweit gefahndet.

Nach der Festnahme am Pfingstmontag in Schweden wurde inzwischen die Auslieferung des 47-Jährigen nach Deutschland beantragt, so die Staatsanwaltschaft Göttingen weiter. Die Ermittlungen dauern an.

Rubriklistenbild: © dpa-avis