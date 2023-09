Neubauten im Kreis Northeim tendieren gegen Null

Von: Axel Gödecke

Der Neubau von Einfamilienhäusern ist im Kreis Northeim so gut wie zum Erliegen gekommen. Hier ist noch eine Baustelle für einen Neubau im Northeimer Baugebiet Südlicher Wieter zu sehen, der noch fertiggestellt wird. © Axel Gödecke

Die Zahl der Bauanträge im Kreis Northeim ist stark geschrumpft.

Northeim – Die wegen des Ukraine-Kriegs extrem gestiegenen Preise für Baumaterial haben in diesem Jahr auch im Kreis Northeim die Zahl der eingereichten Bauanträge für Neubauten rapide sinken lassen.

Das bestätigt auch Ulrich Schonlau. Kreishandwerksmeister Northeim und Obermeister der Bauinnung. „Der Wohnungsbau tendiert aktuell gegen Null“, sagt er im Gespräch mit der HNA. Lediglich laufende Projekte würden noch abgearbeitet.

Damit hat sich ein Trend fortgesetzt, der sich schon 2022 abzeichnete. So vermeldet die Kreisverwaltung Northeim für 2022 einen Rückgang der Bauanträge für Wohn-Neubauten um fast 30 Prozent von 105 auf 76. Die Bauanträge für alle Bauvorhaben seien von 2021 auf 2022 im Kreisgebiet (außerhalb von Northeim und Einbeck) von 377 auf 331 gesunken. Darin enthalten sind auch Kleinbauten wie Garagen und Änderungen im Bestand.

In diesem Jahr hat sich die Situation noch einmal verschlechtert. So sind bis Anfang September aktuell nur noch 21 Bauanträge für neue Wohngebäude eingegangen, so der Landkreis.

Die Stadt Northeim vermeldet für 2022 zwar keinen Rückgang der Baugenehmigungen, es waren 2022 immerhin 124 und damit 13 mehr als 2021. Doch darunter waren lediglich 27 Baugenehmigungen und Bauanzeigen für Wohn-Neubauten, zwei weniger als im Jahr zuvor.

Die Stadt Einbeck weist in ihrer Baugenehmigungsstatistik Neubauten nicht extra aus, nur eine Gesamtzahl, in der auch Um- und Anbauten enthalten sind. Die lag 2022 bei 120. Im Jahr 2018 vor Corona und Ukraine-Krieg waren es noch 150.

Obermeister Schonlau nennt die Verteuerung der Baumaterialien als Hauptgrund, dass Bauwillige zögern. Die ebenfalls steigenden Zinsen für Baukredite sieht er als nachrangig an. „Vor 30, 40 Jahren wurde auch viel gebaut, obwohl die Zinsen damals bei 11 bis 15 Prozent lagen, heute sind es aktuell im Schnitt ja nur um die 4,5 Prozent.“

Die Materialpreise würden aber richtig „reinhauen“. Schonlau: „Erst in dieser Woche haben wir wieder eine Preisanhebung von 15 Prozent bei Dämmstoffen reinbekommen, obwohl die erst im Frühjahr um 15 Prozent teurer wurden.“ Auch die Preise für Dachziegel und Hohllochziegel seien wegen der hohen Energiekosten bei der Herstellung explodiert.

Man konzentriere sich deswegen mehr auf Sanierungen, die liefen weiterhin gut, so der Obermeister. (Axel Gödecke)