Platz für 22 Häuser auf zwei Reihen im Neubaugebiet Gladebeck

Gladebeck. Die Planungen für das Neubaugebiet in Gladebeck schreiten voran.

In ihren jüngsten Sitzungen haben sich sowohl der Ortsrat Gladebeck als auch der Hardegser Ausschuss für Stadtplanen, Bauen und Umwelt dafür ausgesprochen, dass am südwestlichen Ortsrand der Hardegser Ortschaft entlang der Weinbergstraße 21 Grundstücke zwischen 605 und 920 Quadratmeter für den Bau von Einfamilienhäusern zur Verfügung stehen sollen. Ein weiteres neues Baugrundstück soll am Wanneweg entstehen, um den Ortsrand in diesem Bereich abzurunden.

Das neue Baugebiet besteht aus zwei Baureihen, wobei durch den Wechsel von langen, schmalen Grundstücken und Bauflächen, in denen auch im rückwärtigen Bereich gebaut wird, zusammenhängende Gartenbereiche die Bebauung auflockern werden.

+ Viel Platz zwischen den Häusern: Dieser Gestaltungsvorschlag wurde vom Ortsrat und vom Fachausschuss befürwortet. © Grafik: Planungsgruppe Puche Die Vorderbebauung wird direkt über die Weinbergstraße erschlossen. Die rückwärtig angeordneten Häuser werden über private Wohnwege erschlossen. Müllfahrzeuge werden die hintere Bebauung nicht erreichen, weshalb Flächen für die Müllbehälter in den vorderen Bereichen vorgesehen werden müssen. Dafür soll der Grünstreifen vor dem beplanten Flurstück mit in die Planung integriert werden. Die Ver- und Entsorgungsleitungen sollen über die Weinbergstraße geführt werden. Für die hintere Bebauung erfolgt die Verlegung der Leitungen innerhalb der Flächen der Privatwege.

Nach Einschätzung des Planungsbüros Puche werden durch diese Konzeption die Auswirkungen auf Natur und Landschaft auf ein notwendiges Maß beschränkt. Außerdem stehe durch die Begrenzung der überbaubaren Flächen, die Festlegung von Pflanzflächen und die Anordnung der Gebäude ausreichend Raum für die Entwicklung von Grünstrukturen.

Für die Gestaltung des Neubaugebietes standen noch zwei weitere Varianten zur Diskussion, die aber verworfen wurden: eine einreihige Bebauung für 17 Einfamilienhäuser mit Grundstücksgrößen zwischen 910 und 920 Quadratmetern und eine zweireihige Bebauung für 25 Einfamilienhäuser mit Grundstücksgrößen zwischen 536 und 805 Quadratmetern.