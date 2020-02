Neueröffnung Tischlerei Langethal am 21. März

Innenausbau, Möbel und Terrassen nach individuellen Wünschen - Die Tischlerei Langethal aus Katlenburg-Lindau öffnet nach einem Großbrand im Jahr 2019 wieder Ihre Tore.

In der Nacht vom 21. auf den 22. März 2019 löste ein technischer Defekt einen Großbrand aus, der die Tischlerei Langethal, ein Familienbetrieb in Katlenburg-Lindau, komplett zerstörte. Der Wiederaufbau des Werkstatt- und Bürogebäudes begann sofort nach dem Brand und wurde genutzt, um die Werkstatt zu vergrößern. Dazu wurde in neue Technik investiert, um kundenindividuelle Wünsche qualitativ bestmöglich zu erfüllen.

Generationsübergreifende Expertise

Die Tischlerei Langethal wurde am 1. Januar 1994 von Klaus Langethal, Tischlermeister seit dem 16. September 1993, als Einzelunternehmen mit Sitz in Katlenburg-Lindau gegründet. Seit dem 1. Mai 2018 ist auch Sohn Mirko Langethal, Tischlermeister seit dem 1. Dezember 2017, Mitinhaber und Gesellschafter der Tischlerei. Klaus und Mirko Langethal teilen sich dabei die Geschäftsführung des Familienbetriebs. Im Unternehmen sind vier Tischlergesellen – ausgebildete Fachleute mit langjähriger Erfahrung – sowie zwei Auszubildende, zwei Helfer und eine Bürokraft beschäftigt. Gemeinsam als Team sorgen Sie vom ersten unverbindlichen Gespräch bis hin zur Abnahme des gefertigten Produkts dafür, dass die Kunden sich gut aufgehoben fühlen und am Ende genau das Ergebnis erhalten, was sie sich wünschen.

Die Tischlerei Werkstatt © Tischlerei Langethal © Tischlerei Langethal © Tischlerei Langethal © Tischlerei Langethal © Tischlerei Langethal © Tischlerei Langethal © Tischlerei Langethal © Tischlerei Langethal © Tischlerei Langethal

Vom Einbauschrank bis hin zu Trockenbauarbeiten – hochwertig und einzigartig

Das Produktportfolio der Tischlerei Langethal aus Katlenburg-Lindau ist umfassend. So werden unter anderem klassische Bauelemente nach individuellen Vorgaben und Wünschen des Auftraggebers angefertigt. Dazu zählen neben Haustüren und Fenstern auch Zimmertüren, Treppen und Böden. Durch die enorme Fläche, die Böden und Treppen einnehmen, bestimmen deren Farben, Muster und Materialien das Aussehen der ganzen Wohnung mit und sollten bewusst gewählt werden. Auch für die Herstellung individueller Möbel für Wohn- oder Esszimmer, Einbauschränke und begehbarer Kleiderschränke ist die Tischlerei Langethal ein kompetenter Ansprechpartner. Die Produkte werden 3D-unterstützt geplant und auf einem CNC-gesteuerten Bearbeitungszentrum mit höchster Präzision gefertigt. Weitere Spezialitäten des Fachbetriebes für Tischlereiarbeiten sind die individuelle Einrichtung von Büros und die Gestaltung von Terrassen. Beim Bau einer Terrasse gibt es sehr viel zu beachten. Angefangen bei den baulichen Besonderheiten und den Regelungen, die per Gesetz eingehalten werden müssen, bis hin zu den richtigen Bodenbelägen, einer angemessenen Überdachung und einer gut funktionierenden Entwässerung. Hier berät Langethal fachmännisch und kompetent und sorgt so für die Realisierung der Wunschterrasse.

Individueller Wohnmobilausbau nach Maß

Ein Wohnmobil verspricht ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit, weswegen es eines der beliebtesten Reisefahrzeuge ist. Ein Wohnmobil vereint Mobilität mit Komfort und einem Gefühl von Zuhause. Die Tischlerei Langethal bietet einen Wohnmobilausbau nach Maß an, der das in die Jahre gekommene Wohnmobil oder den Transporter in ein individuell gestaltetes, neues Zuhause für unterwegs verwandelt. Neben dem kompletten Ausbau werden ebenfalls kleinere Ausbaumaßnahmen wie zusätzliche Schränke oder ein neues Bett angeboten. Auch hier stehen die persönlichen Kundenwünsche im Zentrum der Arbeit.

Tag der offenen Tür am 21. März ab 11 Uhr Zum Wiederaufbau der Tischlerei öffnet die Tischlerei Langethal am 21. März ab 11 Uhr die Tore für die Kunden und Interessierten. Die Besucher können sich auf ein buntes Programm in der Bergstraße 39 in 37191 Katlenburg-Lindau freuen. (ypw)