Brennender Gefahrstoff-Lkw auf der A7: Stau auf B3 in Richtung Northeim

Wegen des Brandes eines Gefahrstoff-Lkw zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-West in Richtung Norden kommt es auf den Umleitungsstrecken zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

Aktualisiert um 14.45 Uhr - Die Polizei leitet den Verkehr weiterhin in Nörten von der Autobahn ab, daher kommt es auf der Bundesstraße 3 im Bereich Sudheim aktuell zu fast zwei Kilometern Rückstau an der dortigen Ampelanlage. Auch auf der Bundesstraße 446 in Nörten staut sich der Verkehr.

Die Feuerwehren sind im Großeinsatz. Der Lkw hat laut Polizei Northeim Altbatterien geladen, die sich vermutlich selbst entzündet haben.

Wie ein Polizeisprecher sagte, wird der Lkw später mit einem Spezialfahrzeug mit einem Kran von der Autobahn geschleppt. Dafür wird es erneut zu einer Sperrung der Autobahn kommen.

Wir berichten weiter