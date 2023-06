Alexandra Sorge gründet Designstudio in Angerstein

Von: Svenja Heckerott

Alexandra Sorge zeigt anhand von Skizzen, wie sie bei ihrer Arbeit vorgeht. © Svenja Heckerott

Die Innenarchitektin Alexandra Sorge hat sich letztes Jahr ihren Traum vom eigenen Designstudio für Möbel erfüllt. In diesem Jahr hat sie den German Design Award und den 3. Platz beim Gründerpreis in Northeim gewonnen.

Angerstein – Einfach mal die Komfortzone verlassen und seinen Wünschen und Vorstellungen folgen – genau das hat Alexandra Sorge getan, als sie vergangenes Jahr ihr „designstück studio alexandra sorge“ eröffnete, ein Gewerbe anmeldete und ihre Marke eintragen ließ. Die zuvor als Architektin im Bereich Altbau Tätige, ging das Risiko mit dem Wechsel in die Innenarchitektur ein und entwirft nun Möbel für Privatpersonen sowie für Unternehmen, wie Praxen und Autohäuser.

Sie habe bereits während ihres Architekturstudiums Interesse für die Innenarchitektur gehabt, teilt die 47-Jährige mit. Obwohl die meisten Architekten sich mit dem Bereich des Hochbaus, also dem Planen und Errichten von Gebäuden, beschäftigten, gehörte für sie und ihre Planung mehr dazu. „Mich haben schon immer die Details, die Raumoptimierung oder auch Farbkonzepte interessiert“, sagt Sorge.

So kam es, dass Sorge auch ein Fernstudium in Innenarchitektur absolvierte und Workshops in der Schweiz belegte. „Meine damalige Dozentin hat mich damals gefragt, welchen Stellenwert eigentlich Möbel für mich haben. Die Sache ist eine Herzensangelegenheit für mich.“

Dennoch arbeitete Sorge von 2016 bis 2022 als Architektin und beschäftigte sich in dieser Zeit viel mit Altbauten. Doch etwas fehlte. „Für mich und meine persönliche Entwicklung war es wichtig, den Schritt mit dem Designstudio für Möbel zu wagen. Ich hätte es bereut, wenn nicht“, meint die Gründerin. Nachdem sie von ihrer Familie bestärkt worden sei und auch ihr jüngstes von drei Kindern in den Kindergarten kam, war der richtige Zeitpunkt für die Gründung des eigenen Studios gekommen, so Sorge.

Für ihren Designbaum wurde Alexandra Sorge mit dem German Design Award ausgezeichnet. © Svenja Heckerott

Die Innenarchitektin möchte nach eigenen Angaben mithilfe ihrer Arbeit selbst den kleinsten Raum effizient nutzen können. Ihr Vorsatz sei die Optimierung, heißt es. Dies betreffe sowohl die Nutzung der Räumlichkeiten und der Flächen, als auch die entstehenden Kosten für die Kunden. Ebenso möchte die Gründerin auch die Umweltbelastung nicht vernachlässigen.

Bei Aufträgen von Kunden gehe Sorge nach Besichtigung der Räumlichkeiten auf die Bereiche Funktion und persönliche Vorlieben ein. Hier kämen beispielsweise Themen wie Haptik, also wie sich das Material anfühlen soll, Farben, Akustik oder das gewünschte Material, ins Spiel, erklärt Sorge. Danach mache sie sich ans Skizzieren und nach Absprache mit den Kunden würden Handwerker oder Tischler für die konkrete Umsetzung dazu geholt werden.

Alexandra Sorge entwirft aber auch nach eigenen Vorstellungen. „Mein Mann kennt das schon, auf meinem Nachttisch liegen immer Skizzenpapiere und mein Skizzenbuch kommt überall mit hin“, berichtet die selbstständige Ehefrau und Mutter. Hierbei sei sie aber immer sehr selbstkritisch. Gerne hole sie sich die objektive Meinung von Freunden und der Familie ein, bevor sie mit ihren eigenen Ideen zu den Tischlern und Handwerkern ginge.

„Die Arbeit macht besonders Spaß, wenn die Betriebe dann ebenfalls mit Interesse und Leidenschaft dabei sind“, sagt Sorge. Bei ihrem Vorgehen benennt sich Sorge selbst als „Dinosaurier“.

Anders als andere in ihrer Branche, entwirft sie auf Papier und nicht am Computer. Dies helfe ihr die zeichnerische Entwicklung besser nachzuvollziehen und keine Details bei der Formentwicklung zu übersehen. So könne sie die Details besser beeinflussen. Die Entscheidung für das eigene Studio war für Sorge die richtige, auch wenn es mit einem Risiko verbunden gewesen sei, betont die Gründerin.

Für ihren Designbaum aus Holz, der bis auf zwei Meter Höhe erweitert werden kann und vielseitig nutzbar ist, beispielsweise als Ablage für Töpfe in der Küche, Blumenvasen im Wohnzimmer oder auch als Weihnachtsbaum, erhielt Alexandra Sorge in diesem Jahr den German Design Award. Und auch in Northeim erhielt Sorge Anerkennung. Sie belegte den dritten Platz beim Gründerpreis im Landkreis Northeim.

Nun möchte Alexandra Sorge weiter ihr Kundenfeld ausbauen und sich für den Innovationspreis in Göttingen bewerben, um auch dort bekannt zu werden. (Svenja Heckerott)