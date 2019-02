Spendenaktion erfolgreich: Kleiner Justus bekommt seinen Assistenzhund

Die Geschichte des kleinen Justus aus Nörten-Hardenberg hat eine ganze Region bewegt. Jetzt findet sie ein glückliches Ende.

„Mit diesem Betrag und den zu erwartenden Einnahmen des Benefizkonzertes im Februar haben wir das Geld für einen Assistenzhund für Justus beisammen“, freute sich das Ehepaar Nicola und Henning Kaiser bei der Spendenübergabe in der Nörtener Firma Vollrath Autoteile.

Söhnchen Justus kann sich nicht selbstständig aufrecht fortbewegen (HNA berichtete), daher soll ein Assistenzhund für ihn Alltagsaufgaben wie Tür öffnen oder Licht anmachen erledigen – und ihm auch ein treuer Freund sein.

„Wir sind von der Resonanz auf den Artikel in der HNA überwältigt“, sagte Henning Kaiser. Besagter Artikel hatte auch Michael Marold auf die Idee gebracht, die Einnahmen vom Vollrath-Autoteile-Cup der Familie Kaiser zukommen zu lassen. Marold übernahm die Firma von Fred Vollrath 2018.

Das Fußballturnier, das zum fünften Mal stattfand, wurde vom Nörtener Sportverein SSV organisiert. Deshalb waren auch der Vorsitzende Frank Priebe und Organisator Detlef Ott bei der Spendenübergabe zugegen.

Michael Marold schenkte Justus bei der Übergabe einen Stoffhund als Symbol für den Spendenzweck. Die Eltern bekamen einen eingerahmten 500-Euro-Schein. Die Tombola beim Turnier hatte 350 Euro eingebracht. Marold stockte den Betrag auf 500 Euro auf.

Rhodesian Ridgeback-Rüden

Damit aber noch nicht genug. Auch Fred Vollrath kam vorbei und brachte seine zwei Rhodesian Ridgeback-Rüden Kojo und Monsieur Filou mit. Die beiden Hunde waren bei Justus und seiner kleinen Schwester Carlotta der Hit. Zwischen Vollrath und den Kaisers entwickelte sich prompt ein Fachgespräch über Hundehaltung und die Wichtigkeit der Rangfolge im Rudel, sprich in der Familie. Alle Beteiligten wollen auch in Zukunft in Kontakt zu bleiben.

Im Februar wird der Assistenzhundeverein Patronus aus Münchhagen im Landkreis Rostock Familie Kaiser in Gillersheim mit mehreren Hunden besuchen, die Justus dann nacheinander kennenlernen soll. „Man hat uns gesagt, dass der Hund und Justus sich gegenseitig selbst aussuchen müssen“, erzählte Henning Kaiser.

Er und seine Frau Nicola hegen keinen Zweifel daran, dass Justus den richtigen Umgang mit seinem Assistenzhund schnell lernen wird. „Er gibt seiner kleinen Schwester schon Anweisungen, wenn er etwas haben möchte – und sie gehorcht“, erzählte Henning Kaiser schmunzelnd. „Noch!“ ergänzte Mutter Nicola lachend.

Das Benefizkonzert und damit die letzte große Spendenaktion, findet am Samstag, 16. Februar, im Dorfgemeinschaftshaus in Krebeck, Samtgemeinde Gieboldehausen, statt.

Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Drei regionale Bands treten auf. zäl

