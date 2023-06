Bus schiebt zwei Autos zusammen

Von: Olaf Weiss

Blaulicht eines Polizeiautos (Symbolbild). © Carsten Rehder

Nörten-Hardenberg – Ein Leichtverletzter und drei beschädigte Fahrzeuge, so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 446 bei Nörten-Hardenberg ereignet hat.

Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, hatte ein 25-jähriger Busfahrer aus Göttingen, der auf der Bundesstraße in Richtung Lütgenrode unterwegs war, in Höhe des Abzweigs nach Parensen zu spät bemerkt, dass ein Autofahrer aus Bovenden vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Bus fuhr auf das Auto auf und schob es noch gegen das Fahrzeug davor.

Der 25 Jahre alte Mann aus Bovenden kam zur ambulanten Behandlung seiner leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Busfahrer und der 44-jährige Fahrer des zweiten Autos blieben unverletzt. Den Gesamtschaden beträgt laut Polizei 15 000 Euro. (ows)