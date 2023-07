CTDI erweitert seinen Standort in Nörten-Hardenberg

Unternehmen hat Großauftrag von der Deutschen Telekom erhalten

Nörten-Hardenberg – CTDI expandiert in Nörten-Hardenberg. Wie das Unternehmen mitteilt, soll der Standort im Gewerbegebiet Area 3 erweitert werden. Geplant sei die Vergrößerung des Logistikzentrums von derzeit 13 500 auf 24 000 Quadratmeter.

Die Fertigstellung des Neubaus ist für Anfang kommenden Jahres geplant. Auch zahlreiche neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Hintergrund ist laut einer Mitteilung von CTDI ein Großauftrag der Deutschen Telekom, die auch Anteilseigner von CTDI Europe ist. Ab 2025 soll das Unternehmen die Logistik für den Glasfaserausbau der Telekom in Deutschland übernehmen. Den Zuschlag für das dafür notwendige Zentrallager bekam der Standort Nörten-Hardenberg.

Das bereits 690 000 Kilometer lange Glasfasernetz der Telekom wachse im Jahr um rund 80 000 Kilometer, teilte CTDI mit. In Nörten-Hardenberg soll dafür zukünftig überwiegend das Material, das für Bau und Betrieb der Netze nötig ist, gelagert werden. Neben der zusätzlichen Lagerfläche von mehr als 10 000 Quadratmetern in einer neuen Halle soll dafür außerdem weiterer Platz für 16 900 Paletten entstehen. Außerdem sollen unter anderem auch die Lager- und Bestandsverwaltung und das Transportmanagement in Nörten-Hardenberg erfolgen.

„Wir sind sehr stolz, dieses bedeutende Projekt zu verantworten“, sagt Stefan Leibeling, CTDI-Geschäftsführer in Nörten-Hardenberg. Damit werde das Unternehmen langfristig als zukunftsorientierter Arbeitgeber im Raum Göttingen gestärkt.

Das Unternehmen spricht von einer Millioneninvestitionssumme, ohne auf Nachfrage die Summe zu präzisieren. Auch bei der Zahl der zusätzlichen Arbeitsplätze, die entstehen sollen, gibt sich das Unternehmen bedeckt. Inoffiziell ist von einer deutlichen Erhöhung zu hören.

Aktuell sind 205 Mitarbeiter am Standort an der Nörten-Hardenberger Gemeindegrenze zu Bovenden tätig. CTDI ist dort seit 2016 ansässig. Vorher in Göttingen an zwei Standorten tätig, siedelte es sich damals auf einer 28 000 Quadratmeter großen Fläche im Gewerbegebiet Area 3 an und führte dort die Beschäftigten der beiden Göttinger Standorte zusammen.

Schon damals besaß CTDI eine Option auf den Erwerb eine angrenzende, 10 000 Quadratmeter großer Erweiterungsfläche. Vor dreieinhalb Jahren kaufte das Unternehmen diese Fläche dann dazu. (Olaf Weiss)