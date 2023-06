Einbrecher bestehlen die Freiwillige Feuerwehr Bishausen

Von: Kathrin Plikat

Unbekannte sind in das Feuerwehrhaus in Bishausen eingebrochen (Symbolbild). © Daniel Maurer/dpa

1000 Euro Bargeld und eine Säge haben Unbekannte zwischen Sonntag und Mittwoch bei einem Einbruch in das Feuerwehrhaus in Bishausen gestohlen.

Bishausen - Laut Polizei hatten die Täter mit Gewalt ein Fenster aufgebrochen und waren so in das Feuerwehrhaus gelangt. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und nahmen das Bargeld und eine Säbelsäge mit, den Gesamtschaden gibt die Northeimer Polizei mit 2300 Euro an.

Zeugen, die zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bei der Polizei, Tel. 0 55 51/700 50. (kat)