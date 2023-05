Einbrecher erbeuten teures Werkzeug in Sudershausen

Von: Niko Mönkemeyer

Teilen

Symboldbild © Carsten Rehder / dpa

In einen Handwerksbetrieb in Sudershausen wurde eingebrochen.

Sudershausen – Hochwertige Arbeitsmaschinen und Werkzeuge im Wert von circa 10 000 Euro haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Handwerksbetrieb im Bereich Am Birkenberg in Sudershausen erbeutet. Wie die Polizei dazu mitteilte, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr.

Die Täter seien durch eine aufgebrochene Holztür in das Geschäftsgebäude gelangt und hätten sich dann durch „weitere Gewalteinwirkung Zutritt zu mehreren Räumen im Objekt“ verschafft, heißt es dazu im Polizeibericht weiter. Außerdem sei ein im Gebäude abgestelltes Fahrzeug aufgebrochen worden.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen in Sudershausen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0 55 51/7 00 50 oder 0 55 03/91 52 30 zu melden. (Niko Mönkemeyer)