Falscher Urin beim Drogentest fiel auf

Von: Olaf Weiss

Teilen

Symbolbild Blaulicht auf Polizeiauto. © Archiv

Ein 24-Jähriger, der trotz Drogenkonsums mit dem Auto unterwegs war, glaubte, auf eine mögliche Verkehrskontrolle gut vorbereitet zu sein.

Nörten-Hardenberg – Doch als er am Dienstagnachmittag von einer Funkstreifenbesatzung gestoppt auf der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg wurde, kam er mit seinem Täuschungsversuch nicht durch.

Laut Polizei hatten Beamten bei dem Nörten-Hardenberger neurologische Auffälligkeiten bemerkt, die auf Drogenkonsum hinwiesen. Sie boten ihm einen freiwilligen Urintest an. Bei diesem versuchte der 24-Jährige, sogenannten Fake-Urin zu benutzen, den er in einem Plastikbehältnis in seinem Intimbereich dabei hatte. Das fiel den Beamten allerdings auf, Der Mann musste mit zur Blutprobe. Gegen ihn läuft nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. (ows)