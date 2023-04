Einen Rückenkratzer zum 99. Geburtstag

Willi Gustke aus Angerstein

+ © ASB Nörten-Hardenberg Willi Gustke umrahmt von Mitarbeiterinnen der ASB-Tagespflege in Nörten-Hardenberg. © ASB Nörten-Hardenberg

Willi Gustke wurde zu seinem 99. Geburtstag in der ASB-Tagespflege mit einer Party überrascht

Nörten-Hardenberg – Das war doch mal eine schöne Überraschung: Willi Gustke aus Angerstein feierte in dieser Woche seinen 99. Geburtstag – und wurde in der Tagespflege des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in Nörten-Hardenberg, die er dreimal pro Woche besucht, mit einer Party überrascht.

Laut ASB hatten einige Besucherinnen der Tagespflege die Idee, für den rüstigen Jubilar eine Party zu planen und die Vorbereitungen kurzerhand selbst in die Hand genommen. Nachdem der Fahrdienst des ASB den 99-Jährigen am Morgen seine Geburtstags von zu Hause abgeholt hatte, gab es zunächst viele Glückwünsche, ein Gedicht und ein prall gefüllten Präsentkorb. Auch das Mitarbeiter-Team überreichte ein Geschenk – eine ausziehbare Kratzhilfe für den Rücken, die er mit einem lauten Lachen auspackte. Willi Gustke freute sich natürlich, hatte aber, wie er sichtlich gerührt sagte, nicht mit diesen Überraschungen gerechnet.

Die Party geplant hatte das „Fünfblättrige Kleeblatt“ aus der Tagespflege, so der ASB, fünf Besucherinnen, die sich im Laufe der Zeit angefreundet haben und viel Zeit miteinander verbringen.

Willi Gustke selbst lebt noch allein in Angerstein, geht selbstständig einkaufen und bereitet noch selbst sein Essen zu. Dreimal pro Woche besucht er die Tagespflege des ASB, wo er sich unterhalten, sich bewegen, spielen und an Ausflügen teilnehmen kann. Als es an seinem Geburtstag etwas ruhiger wurde, so der ASB weiter, erzählte Gustke von seinem Leben, seiner Kindheit und Jugend zu Kriegszeiten und seiner anstrengenden, aber erfüllenden Arbeit als Schwellenhauer. Und eines ist klar: Jetzt freuen sich alle auf die große Feier zum 100. Geburtstag des rüstigen Angersteiners. (kat)