Schlägerei auf Bundesstraße bei Lütgenrode

Lütgenrode. Eine kuriose Schlägerei hat die Polizei am Wochenende beschäftigt. Auf einer Bundesstraße kam es zu einer Prügelei.

Am Samstagabend waren kurz vor 21.30 Uhr zwei Männer aus Holzminden auf der Bundesstraße 446 in Richtung Hardegsen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung nach Behrensen liefen mehrere Personen auf der Fahrbahn herum, so dass der Fahrer aus Holzminden abbremsen und anhalten musste.

Beide stiegen aus und es kam auf der Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer dreiköpfigen Personengruppe, wobei auch mehrfach mit der Faust zugeschlagen wurde. Die beiden Männer stiegen wieder ein und fuhren davon.

Die eingeleitete Fahndung hat ergeben, dass es um einen 20-jährigen und einen 24-jährigen jeweils aus Holzminden handelt. Die andere Personengruppe mit drei 21-, 22- und 23-jährigen jungen Männern aus Nörten-Hardenberg und Hardegsen wurde in Lütgenrode angetroffen. Verletzt wurden sie offenbar nicht.

Rubriklistenbild: © Karl-Josef Hildenbrand/dpa