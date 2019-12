Luisa Grube: Das Ziel heißt Peking 2022

Northeim/Nörten-Hardenberg – Zielstrebig und mit großem Engagement plant die Nörten-Hardenbergerin Luisa Grube ihre sportliche und berufliche Zukunft. Ihren Fokus hat die 18-Jährige im Moment auf ihr Abitur im kommenden Frühjahr gelegt – und natürlich auf ihre Karriere als Skirennläuferin.

Die von Geburt an sehbehinderte junge Frau hat viel Talent und will unbedingt in die Nationalmannschaft. Im Nachwuchskader ist sie bereits und sie träumt davon, bei den Paralympics 2022 in Peking dabei zu sein.

Jetzt haben Luisa und ihre Familie eine ganz große Weiche gestellt. Wenn die Nörtenerin ihr Abi – sie besucht die Carl-Strehl-Schule in Marburg, die speziell gehandicapte Schüler fördert – in der Tasche hat, zieht sie im kommenden Sommer nach Innsbruck.

„Dort gibt es für mich ideale Bedingungen, ich kann mein Studium fürs Lehramt aufnehmen und gleichzeitig unter idealen Bedingungen trainieren“, erzählt die stets fröhliche junge Rennläuferin, die zusammen mit ihrem Bruder Dennis bereits deutsche Vizemeisterin im Slalom ist.

Wenn Luisa auf die Piste geht, braucht sie wegen ihrer Behinderung (sie hat nur eine Sehkraft von fünf Prozent) Unterstützung von einem Guide. Der fährt vorweg, sie hinterher, beide sind per Sprechfunk verbunden. „Das muss ein eingespieltes Team sein", erklärt die 18-Jährige, die sich künftig auf die 21-jährige Lucia verlassen wird, nachdem ihr Bruder wegen seines begonnenen Studiums passen muss.

Das Tolle: Lucia zieht ebenfalls nach Innsbruck. „Dann können wir täglich zusammen trainieren, das bringt mich ganz sicher weiter voran.“ Unterstützung ist ein ganz großer Faktor. Den haben bisher hauptsächlich Luisas Eltern Marko und Claudia getragen. Fahrten, Ausrüstung, Lehrgänge, da hängen sehr viel Zeit und Kosten dran.

Jetzt gibt es neue Förderer für die junge Rennläuferin. Als im Januar der Artikel „Luisa träumt von den Paralympics“ in der HNA erschien, sind die Kreis-Sparkasse Northeim und die Flippo-Spielhallen (Katlenburg-Lindau) auf die Nörtenerin aufmerksam geworden.

Nach vielen Gesprächen und Beratungen steht fest: „Wir werden Luisa unterstützen, und zwar mit einem fünfstelligen Geldbetrag verteilt auf vier Jahre“, sagte Sparkassendirektorin Ute Assmann. Sie, Marketingleiter Gernot Bollerhei und Alisa Leinemann (Flippo) zeigten sich gleichermaßen angetan und begeistert von Luisa Grube, ihren Leistungen, ihrem Willen und ihren Zielen.

Alles steht unter dem Motto „Luisas Weg zu Olympia 2022“. Es wäre natürlich toll, wenn das mit Peking klappen würde, das sei aber keine Bedingung für die Förderung, lautete der Tenor. „Wir wollen den Spaß fördern, nicht den Leistungsdruck“, sagte Leinemann. Frank Priebe, Chef von Luisas Heimatverein SSV Nörten brachte den Stolz des Vereins zum Ausdruck, solch eine tolle Sportlerin in den Reihen zu haben. Luisa weiß um ihr Talent und ihren Ehrgeiz, aber auch, wie schwer es wird, ihre hohen Ziele zu erreichen, denn die Konkurrenz sei groß. „Jetzt will ich erst mal in die Nationalmannschaft und dann sehe ich weiter“, sagt sie voll motiviert und mit ihrem stets fröhlich-ansteckenden Lächeln.