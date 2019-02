Einbrecher stehlen Wechselautomat und Tresor aus Spielhalle in Nörten-Hardenberg

Nörten-Hardenberg – Einen Geldwechselautomaten und einen Tresorwürfel mit mehreren tausend Euro Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zu Montag aus einer Spielhalle in Nörten-Hardenberg entwendet.

Gegen 3.25 Uhr war der Alarm ausgelöst worden, so ein Polizeisprecher am Montag.

Noch bevor mehrere Streifenwagen aus Northeim und Göttingen an der Spielhalle an der Lauenförder Straße eintrafen, waren die Täter mit ihrer Beute verschwunden. Sie hatten die Eingangstür der Spielhalle aufgebrochen und danach den rund 200 Kilogramm schweren Automaten und den Tresorwürfel abtransportiert. Laut Polizei müssen die Täter ihr schweres Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 3 und 3.35 Uhr in der Nacht zu Montag auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Lauenförder Straße nahe der Spielhalle gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 55 51/700 50 bei der Polizei zu melden.

