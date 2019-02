Stadt Nörten-Hardenberg investiert 2,6 Millionen Euro in Kita-Neubau

Mit dem Einzug einer Kleingruppe von zwölf Kinder ist der rund 2,6 Millionen teure Neubau der Kita „An der Bünte“ in Nörten-Hardenberg jetzt komplett und kann in den vollen Betrieb gehen.

Restarbeiten müssen noch am Außengelände ausgeführt werden. Mit dem Neubau reagierte der Flecken Nörten-Hardenberg auf die gestiegene Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätzen.

Die Kleingruppe war während der neunmonatigen Bauzeit der neuen Kita in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hallenbad in der katholischen Kita St. Josef am Stiftsplatz untergebracht, die unkompliziert ihren Bewegungsraum für die Kleingruppe frei geräumt hatte. Gemeinsam mit der Leiterin der St. Josef-Kita, Julia Otzelberger, marschierten die Kinder jetzt vom Stiftsplatz in den Neubau mit seinen fröhlichen, bunten Punkten auf der Fassade. Dort wurden sie schon von Leiterin Kathrin Große und ihren Mitarbeiterinnen erwartet. „Wir wollen eine Kita der Vielfalt gestalten – mit ganz viel Lachen“, kündigte sie strahlend an.

+ Der Neubau der Kita in Nörten-Hardenberg. © Hans-Peter Niesen

Nörtens Gemeindebürgermeisterin Susanne Glombitza übergab den symbolischen Schlüssel, in diesem Fall mal nicht an die Verantwortliche, sondern an die aufgeregte, dreieinhalbjährige Mira von Roden. Die junge Dame nahm ihn trotzdem cool, fast wie selbstverständlich entgegen.

Über 2000 m² Gesamtfläche

Bauherr der Kita mit ihren 50 Kindergarten- und 30 Krippenplätzen mit jeweils zwei Gruppen ist die Gemeinde. Den Kindern und ihren Betreuerinnen stehen 800 Quadratmeter Fläche im Gebäude zur Verfügung. Das Außengelände umfasst noch einmal rund 1300 Quadratmeter.

Nach den Worten der Bürgermeisterin gibt es zurzeit noch einige freie Plätze in der Krippe. Dort werden Kinder im Alter von einem Jahr an aufgenommen. Die Anmeldung dafür ist online über das Kita-Portal des Landkreises möglich, das der Kreis gemeinsam mit den elf Gemeinden und Städten des Kreises und den freien Trägern der Kitas eingerichtet hat.

Träger der neuen Kita in Nörten mit ihren sieben Mitarbeitern sind die Johanniter. Die Hilfsorganisation betreibt im Landkreis Northeim inzwischen fünf Kitas, mit der geplanten Kita im Neubau „Q 4 – Wohnen am Wieter“ in Northeim werden es sechs sein, sagte Johanniter-Geschäftsführer Bernward Kellner. „Mit der Kita am Wieter werden wir rund 360 Kinder im Kreis betreuen.“ Außerdem stehen die Northeimer Johanniter vor dem Sprung in den Landkreis Göttingen. Dort verhandeln sie zurzeit über die Einrichtung einer Kita mit der Gemeinde Adelebsen.