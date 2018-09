Nach Lkw-Unfall: A7 bei Nörten-Hardenberg bis zum Nachmittag gesperrt

Northeim. Auf der Autobahn 7 bei Nörten-Hardenberg sind am Morgen drei Lkw kollidiert. Nach Norden wird die A7 bis späten Nachmittag gesperrt bleiben. Der Verkehr staut sich auf zwölf Kilometern.

Dieser Artikel wurde am Mittwoch um 11.55 Uhr aktualisiert: Nach einem schweren Lkw-Unfall auf der Autobahn 7 zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-West in Richtung Norden müssen Autofahrer viel Geduld haben. Am Mittag staute sich der Verkehr auf der A7 auf einer Länge von zwölf Kilometern. Auch auf den Umleitungsstrecken herrscht Chaos. Der Verkehr wird derzeit in Nörten-Hardenberg abgeleitet. Laut Polizei kann die Sperrung erst am späten Nachmittag aufgehoben werden.

Gegen 7.40 Uhr Uhr war es laut Polizei kurz vor der Baustelle in Richtung Hannover an einem Stauende zu dem Auffahrunfall mit drei Lastern gekommen. Ein Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, die beiden anderen Lkw-Fahrer wurden ebenfalls verletzt.

+ © Horst Lange/Kreisfeuerwehr Northeim

Wie lange die Bergungs- und Aufräumarbeiten und damit die Vollsperrung andauern, konnte die Polizei noch nicht sagen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen empfiehlt die U9 als Umleitung. Die Polizei weist Gerüchte zurück, dass einer der drei Sattelzüge Schwefelsäure transportiert haben soll.

+ © Horst Lange/Kreisfeuerwehr Northeim

Die Unfallstelle in Echtzeit: