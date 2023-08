Unfall auf der B 3 bei Nörten-Hardenberg sorgt für stundenlange Vollsperrung

Von: Kathrin Plikat

An der Abzweigung von der B 3 in Richtung Nörten war es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. © Polizei Northeim

Verletzt wurde ein 59-jähriger Autofahrer aus Peine am Montagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 bei Nörten-Hardenberg. Der Mann kam ins Krankenhaus, die Bundesstraße war für mehr als zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Nörten-Hardenberg - Laut Polizei war der 59-Jährige, der aus Richtung Sudheim unterwegs war, gegen 7.30 Uhr von der B 3 nach links in Richtung Nörten-Hardenberg abgebogen und hatte dabei offenbar einen entgegenkommen Lkw übersehen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle kam der laut Polizei leicht verletzte Autofahrer in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Das Auto des 59-Jährigen war laut Polizei in Brand geraten, wurde aber sofort von ebenfalls alarmierten Feuerwehrkräften gelöscht. Den Gesamtschaden schätzt die Northeimer Polizei auf 20 000 Euro.

Nach der Fahrbahnreinigung wurde die Bundesstraße teilweise wieder freigegeben, so die Polizei weiter, während der Vollsperrung und auch im Anschluss war es zu Verkehrsbehinderungen gekommen. (kat)