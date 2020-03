Halskratzen und Atemprobleme: Feuerwehr evakuiert 200 Personen aus Mehrzweckhalle

Mehrzweckhalle in Northeim geräumt: Räume mussten durch die Feuerwehren belüftet werden.

In Northeim bei Göttingen hat die Feuerwehr eine Halle mit 200 Personen evakuiert: Teilnehmer einer Veranstaltung klagten über Halskratzen und Atemprobleme.

Halle in Sudheim (Ortsteil von Northeim) mit 200 Personen evakuiert

mit 200 Personen evakuiert Teilnehmer einer Kleiderbörse klagten über Halskratzen und Atemprobleme

Großaufgebot von Rettungskräften und der Feuerwehr im Einsatz

Northeim - Eine Kleiderbörse in der Mehrzweckhalle in Northeim-Sudheim bei Göttingen ist am Freitagabend (06.03.2020) unterbrochen worden. Wegen unklarem Gasgeruch evakuierte die Feuerwehr die Halle mit rund 200 Teilnehmern. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst war vor Ort.

Laut Konstantin Mennecke, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Northeim, klagten zahlreiche Personen über ein Kratzen im Hals und Atembeschwerden. Die Einsatzstelle reagierte sofort und alarmierte den Rettungsdienst sowie die Feuerwehren aus Sudheim, Bühle und die Feuerwehr Northeim.

Northeim bei Göttingen: Mehrzweckhalle evakuiert - Zahlreiche Personen klagen über Atembeschwerden

Als die Kräfte in Northeim-Sudheim (nahe Göttingen) eintrafen, wurde das Gebäude geräumt. Alle 200 Personen mussten gegen 21 Uhr die Halle verlassen. Das Gebäude konnte laut Feuerwehr anschließend ruhig geräumt werden. Auch die Ursache war schnell gefunden.

So habe eine junge Teilnehmerin der Kleiderbörse versehentlich ein Tierabwehrspray in einer Handtasche ausgelöst. Solche Pfeffer-Sprays sind laut eines Sprechers der Polizeiinspektion Northeim legal käuflich und nur zur Tierabwehr vorgesehen.

Northeim bei Göttingen: Halle mit 200 Personen in Sudheim evakuiert - Veranstaltung konnte weitergehen

Die Halle in dem Ortsteil von Northeim (nahe Göttingen) wurde durch die Feuerwehr im Anschluss belüftet, sodass die Veranstaltung nach der Unterbrechung ganz normal weitergehen konnte. Der Rettungsdienst hat an dem Abend noch 20 Personen mit Kratzen im Hals untersucht.

Niemand wurde laut Feuerwehr jedoch verletzt. Weitere Ermittlungen durch die Polizei waren deshalb nicht weiter notwendig. Damit fand der Großeinsatz noch einen guten Ausgang.

red/svw

Bei einem anderen Vorfall hat ein Gasleck in Northeim bei Göttinegn für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Die Bewohner eines Sechs-Familienhauses mussten evakuiert werden, wie hna.de* berichtete. Auch ein Discounter in Varel bei Oldenburg (Niedersachsen) musste evakuiert werden. Drei Stunden lang suchten Polizei und Experten dort nach einer tödlichen Gefahr. Ein Kunde hatte Alarm geschlagen.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.